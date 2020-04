Aktualisiert am

Warum die Deutschen so gelassen bleiben

Einsicht und Fügsamkeit : Warum die Deutschen so gelassen bleiben

Vor zwei Monaten hätte man nicht erwartet, dass die Deutschen so weitgehende Einschränkungen so breit unterstützen würden. Ein Zeichen von Obrigkeitsdenken? Im Gegenteil!

Nur wenige Menschen gehen am Donnerstag bei schönem Wetter über den Rathausplatz in Eßlingen, Baden-Würtemberg. Bild: dpa

Als die Bilder von der abgeriegelten chinesischen Elf-Millionen-Stadt Wuhan Deutschland erreichten, konnte man schnell auf die Idee kommen, so etwas gehe eben nur in einer Diktatur. In einer Demokratie mit ihren freiheitsbewussten und auf Individualrechte pochenden Bürgern wäre das nicht möglich.

Nun ist Wuhan nicht Wuppertal. Die Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind hierzulande weit weniger streng, als sie es in China waren. Dennoch: Wenn vor zwei Monaten die Frage gestellt worden wäre, wie die deutsche Bevölkerung auf die schärfsten Beschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik reagieren würde, hätte möglicherweise nicht jeder vorhergesagt, dass das mit einer solchen Gelassenheit und breiten Unterstützung für die Bundesregierung und die Landesregierungen hingenommen würde. Die Mehrheit der Befragten zeigt Verständnis für die Einschnitte, die die Verbreitung des Virus begrenzen sollen, und trägt sie mit. Viele sind sogar gegen schnelle Aufhebungen. Eine erkennbare, gar organisierte massenhaft getragene Protestbewegung im Netz oder gar – verbotswidrig – auf Straßen und Plätzen gibt es nicht. Die Umfragewerte für die handelnden Parteien und Politiker sind in die Höhe geschnellt.