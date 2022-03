Corona-Pandemie : Warum der Kompromiss zum Infektionsschutzgesetz so spät kam

Die Ressortchefs ließen auf sich warten, dabei hatten sie es vorher doch so eilig gehabt. Die Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) zu den Änderungen im Infektionsschutzgesetz begann am Mittwochmittag mit einer halben Stunde Verspätung. Zuvor hatte das Bundeskabinett die Vorlage im Umlaufverfahren durchgewinkt. Viel weniger großzügig war die Regierung in der vorherigen Nacht mit dem Zeitbudget der Fachverbände umgegangen, deren Stellungnahme zur „Formulierungshilfe für einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften“ sie erbeten hatte.

Um 1.08 Uhr erging aus Lauterbachs Haus eine entsprechende E-Mail an die wichtigsten Akteure im Gesundheitswesen, darunter an die Krankenversicherungen, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundesärztekammer und die Krankenhausgesellschaft. Darin hieß es, die fachlichen Anmerkungen zum vierundzwanzigseitigen Paragraphendschungel seien erwünscht „bis zum Mittwoch, den 9. März 2022, 10.00 Uhr“, also innerhalb von nicht einmal neun Stunden. Die „extreme Kürze der Frist“, für die sich das Ministerium entschuldigte, war der späten regierungsinternen Einigung geschuldet.

Die entscheidende Fassung des Entwurfs, die der F.A.Z. vorliegt, kam erst um 23.30 Uhr zustande. Dabei ist seit Langem klar, dass die Corona-Regeln zum Frühlingsbeginn am 20. März auslaufen werden und dass die Verabschiedung der Anschlussbestimmungen im Bundestag in der kommenden Woche erfolgen muss. Jedenfalls lief die gewünschte „Verbändebeteiligung“ vor Beschluss im Bundeskabinett völlig ins Leere. Die Regierungsrunde begann ihre Sitzung am Mittwoch genau zum Ablauf der Frist um 10 Uhr, konnte die Stellungnahmen also gar nicht berücksichtigen.

Ist das Bundesgesundheitsministerium überfordert?

Ins Bild einer fahrigen Corona-Gesetzgebung passt auch ein Entwurf vom Montag zur Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und zur Coronavirus-Einreiseverordnung. Hierzu sollten sich laut Gesundheitsministerium (BMG) die Verbände innerhalb von zwei Tagen äußern, wobei Dienstag in Berlin ein Feiertag war. In der Betreff-Zeile war noch dazu „EILT! Frist 7.1.“ zu lesen, also ein längst verstrichenes Datum. Inhaltlich nimmt die neue Verordnung auf Änderungen im Infektionsschutzgesetz Bezug, die zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht vorlagen, also von den Verbänden nicht bewertet werden konnten. „Deutlicher kann man nicht zeigen, dass man im BMG überfordert ist“, sagt ein Verbandsvertreter, „und dass denen die Beteiligung der Fachverbände schnuppe ist.“

Im Fall des Infektionsschutzgesetzes kommen als bremsende Faktoren die unterschiedlichen Positionen von SPD und FDP hinzu. Während die Liberalen möglichst wenige Corona-Beschränkungen wünschen und große Teile der Schutzanstrengungen dem individuellen Ermessen überlassen wollen, dringt Lauterbach auf Vorsicht und warnt davor, den 20. März als „Freedom Day“ misszuverstehen. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch wiederholte er, dass anders als etwa in Großbritannien noch immer mehr als zehn Prozent der über Sechzigjährigen nicht geimpft und deshalb besonders anfällig seien.

Eine weitere Konfliktlinie ist die Stellung der Länder und der Parlamente. Lauterbach verwies darauf, dass man sich an die Empfehlungen der Ministerpräsidentenkonferenz gehalten habe, dass das Infektionsschutzgesetz aber im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig sei. Buschmann ergänzte, mittels Bundeskompetenz gebe man den Ländern In­strumentarien an die Hand, diese könnten aber keine eigenen Maßnahmen „erfinden“. Da die Länderparlamente die Ausgestaltung des vom Bundestag zu beschließenden Gesetzes übernähmen, habe man aber die parlamentarische Mitwirkung in der Pandemiebekämpfung gestärkt. „So haben wir klare, rechtsstaatliche und durch starke Parlamentseinbindung demokratisch saubere Regelungen geschaffen“, sagte er. Beide Minister nannten das neue Gesetz einen guten Kompromiss. Die Ampel sei auch in schwierigen Situationen handlungsfähig.

Die neuen Bestimmungen gliedern sich in sogenannte Basis-Schutzmaßnahmen und in spezielle Regelungen für „Hotspots“, also für besonders gefährdete Orte. Zur Grundsicherheit zählt, dass die Länder in Heimen, in der ambulanten Pflege, in Kliniken sowie in ambulanten Versorgungszentren weiter eine Masken- und Testpflicht anordnen dürfen. Auf Anregung der Grünen werden wohl auch Dialysezentren und onkologische Praxen einbezogen. In Bussen und Bahnen sowie an Schulen können solche Auflagen ebenfalls in Kraft bleiben.

Strengere regionale Hotspot-Regelungen greifen dann, wenn in einer bestimmten Region ein besonders hohes Infektionsgeschehen herrscht, wenn eine neue Virusvariante auftritt oder die Überlastung der Gesundheitsversorgung droht. Dann können die Länder eine Maskenpflicht, Abstandsgebote, Hygienekonzepte sowie verpflichtende Impf-, Genesenen- oder Testnachweise erlassen, also Zugangsregeln. Für Buschmann bedeutet die Zweiteilung: In Nicht-Hotspot-Gebieten „kehren wir weitestgehend zur Normalität des Lebens zurück“.

Der Gesetzentwurf geht an diesem Donnerstag an die Fraktionen, am Freitag kommender Woche soll ihn der Bundestag beschließen. Die Länder haben dann bis zum 2. April Zeit, sich darauf einzustellen, so lange gelten die jetzigen Regeln zunächst weiter. Die neuen Bestimmungen laufen bis zum 23. September, weil zum Herbstbeginn möglicherweise nachgeschärft werden muss. Ziel der Änderungen ist, dass die Länder schnell und gezielt reagieren können. Zuletzt hatte auch der Expertenrat der Bundesregierung „kurze Reaktionszeiten für staatliche Maßnahmen“ verlangt.