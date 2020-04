Eindämmung nach dem Exit : Jede Infektionskette zählt

Jede Infektionskette soll nachvollzogen werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Kabinettssitzung, auf der ein großes Maßnahmenpaket beschlossen wurde. Das Gesetz sieht Maßnahmen vor, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten und trotzdem das „normale Wirtschaftsleben“, wie es im Entwurf heißt, wieder hochzufahren. In den vergangenen Tagen wurde dazu eine Fülle von Maßnahmen angekündigt. Wir geben einen Überblick, inwiefern Testkapazitäten erhöht werden, wo Containment-Scouts helfen und wie sich dabei die Rolle der kommunalen Gesundheitsämter ändert.

Was tun die Containment-Scouts?

Um die 375 deutschen Gesundheitsämter dabei zu unterstützen, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu finden, gibt das Bundesgesundheitsministerium insgesamt 11,25 Millionen Euro aus. Beim Robert-Koch-Institut, das dem Ministerium direkt unterstellt ist, werden gerade Hilfskräfte geschult, die den Mitarbeitern in den Ämtern das Herumtelefonieren in Teilen abnehmen sollen. Insgesamt will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf diese Weise 105 Teams von je fünf Personen zusammenstellen. Probleme, die 525 benötigten Helfer zusammenzubekommen, hatte der Bund offenkundig nicht. Das Bundesverwaltungsamt, das für die Ausschreibung zuständig war, verzeichnete nach eigenen Angaben schon vor Ablauf der Bewerbungsfrist mehr als 11.000 Bewerbungen.

Bis Ende März konnten sich Interessenten dort melden. Die Ausschreibung richtete sich vor allem an „Studierende, die bereit sind, ein Urlaubssemester einzulegen“, wie es darin heißt. Bis zu sechs Monate können Interessierte an einem Ort ihrer Wahl in Vollzeit als „Unterstützungspersonal Krisenmanagement“ arbeiten, 2325 Euro brutto zahlt der Staat dafür jeden Monat. Bewerber sollten, wie es in der Ausschreibung heißt, über „Belastbarkeit und Stresstoleranz“ verfügen. Am Telefon sollen sie Covid-19-Patienten nach Kontaktpersonen befragen und diese dann anrufen. Das Robert-Koch-Institut schult die Interessenten über das Internet, vor allem im Umgang mit der Software.

In einigen Städten und Gemeinden haben die ersten „Containment-Scouts“ bereits die Arbeit aufgenommen, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Dort sind die Helfer schon in einer Reihe von Städten und Gemeinden im Einsatz, unter anderem in Dortmund, Bochum, Düsseldorf und Münster. In Gütersloh ist das Team von fünf Helfern seit dem vergangenen Freitag im Einsatz, um am Telefon Kontaktpersonen von Infizierten zu recherchieren.

Werden die Gesundheitsämter der Lage Herr?

Die Lage in den Gesundheitsämtern hat sich in den vergangenen Wochen dank der Kontaktsperre deutlich verbessert. Der Leiter des Gesundheitsamtes Köln, Johannes Nießen, sagte der F.A.Z., dass man die Lage deutlich besser als zu Beginn der Pandemie unter Kontrolle habe. „Die kontaktreduzierenden Maßnahmen zeigen Wirkung“, sagte Nießen. „Wir haben uns personell verdoppelt auf insgesamt 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.” Das Gesundheitsamt Köln habe sich in ein „Corona-Amt“ verwandelt. Ähnliches schildern andere kommunale Behörden. In Hannover, München und Frankfurt geht man angesichts der Lockerungen nicht von einem Anstieg der Fälle aus – allerdings immer unter der Prämisse, dass sich die Bürger an die Maßgabe der Kontaktreduktion halten.

Gesundheitsämter, die die Nachverfolgung in ihrer Kommune oder ihrem Landkreis nicht leisten können, müssen das künftig den Landesaufsichtsbehörden anzeigen, damit diese Abhilfe schaffen können. Im Robert-Koch-Institut sollen 40 Stellen geschaffen werden; ein Mitarbeiter soll jeweils Kontakt zu bis zu zehn Gesundheitsämtern halten. In wie vielen Fällen es bislang gelingt, die Infektionsketten nachzuvollziehen, können die Gesundheitsämter nicht beziffern. In Frankfurt verweist die dortige Behörde auf Anfrage darauf, dass die statistischen Daten über die geklärten Infektionsketten nicht vorliegen. „Es gibt immer wieder Ausbrüche und kürzere Infektionsketten mit einer Weiterverbreitung in Familien“, heißt es dort.