Gesundheitsämter : Lobbyistin der Amtsärzte

Sie verlangt schon lange, dass Städte und Gemeinden nicht mehr am öffentlichen Gesundheitsdienst sparen und mehr Stellen schaffen. Jetzt in der Corona-Krise findet Deutschlands oberste Amtsärztin endlich Gehör.

Ärzten wird gerne überdurchschnittliches Selbstbewusstsein attestiert. Und was für Mediziner im Allgemeinen gilt, das muss doch für die Präsidenten der großen Ärzteverbände umso mehr zutreffen. In dieser Riege fällt Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, spätestens seit dem Beginn der Corona-Pandemie angenehm auf.

Gewiss, selbstbewusst ist Teichert. Aber sie zeigt es auf eine souveräne Art. Während die Präsidenten der Bundesärztekammer zuletzt stets eine gewisse Chefarzthaftigkeit ausstrahlten und der Orthopäde Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, immer mehr zum Raufbold der Gesundheitspolitik mutiert, besticht Ute Teichert durch vergleichsweise zurückhaltende, aber nicht minder überzeugende Lobbyarbeit für die Gesundheitsämter.

Amtsärzte und das fehlende Prestige

Teichert vertritt zwar „nur“ die Interessen der etwa 2500 Ärzte, die in den deutschen Gesundheitsämtern Dienst tun. Das war übrigens lange Zeit keine besonders dankbare Aufgabe, denn unter Ärzten steht der öffentliche Gesundheitsdienst im Ansehen vielfach weit unten – es mag an der Tätigkeit als Amtsarzt liegen, die für viele zu weit weg vom Patienten ist, aber wohl vor allem am Geld.

Als Amtsarzt verdient ein Mediziner deutlich weniger als im Krankenhaus oder in der Praxis, weshalb es für die Kommunen schwer ist, dort gute Leute zu finden. Doch weil die Bedeutung der Gesundheitsämter durch Corona massiv gestiegen ist, spielt Teichert mit ihren Themen gerade ganz oben mit.

So kommt es, dass Teichert – Jahrgang 1962, Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen, zudem Magistra Artium in Public Health und im Hauptberuf Direktorin der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf – auf einmal Gehör findet mit ihrer nicht erst seit diesem Frühjahr erhobenen Forderung, dass die Städte und Gemeinden doch bitte damit aufhören sollten, am öffentlichen Gesundheitsdienst zu sparen, und mehr Stellen schaffen müssten.

Als erfahrene Amtsärztin – Teichert leitete bis 2012 zehn Jahre lang das Gesundheitsamt der Stadt Ahrweiler in Rheinland-Pfalz – kennt sie die Abläufe in den Ämtern aus eigener Erfahrung, im Guten wie im Schlechten.

Mehr zum Thema 1/

Dass die Ärztin, die in Bonn studiert und ihre Doktorarbeit über ein Verfahren geschrieben hat, mit dem unfruchtbare Paare womöglich doch noch ein Kind bekommen können, in der aktuellen Corona-Debatte lieber differenziert, anstatt zuzuspitzen, zeigte kürzlich Teicherts Beitrag in einem Radiointerview. Auf die Frage, ob die Gesundheitsämter wegen der Pandemie „vor dem Kollaps“ stünden, antwortete sie, dass sie das so nicht sagen würde. Kollaps, „das klingt so verloren und so verzweifelt“. Stattdessen formulierte sie es anders: „Wir haben eine schwierige Lage.“