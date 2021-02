„Desaster“ und „Versagen“ : Die Republik leidet unter Massenpsychose

Politikern muss es ähnlich gehen wie vielen Bürgern. Wer seine Meinung sagt, muss damit rechnen, dass daraus vorsätzlich etwas gemacht wird, was nicht gemeint war. Das geht im verminten Gelände politischer Korrektheit so weit, dass darin eine Gefährdung der Meinungsfreiheit gesehen wird – Schweigen wird Gold.

Es betrifft aber auch ganz „normale“ Themen. Jüngstes Opfer ist Anton Hofreiter. Er gab ein Interview über Neubauten, Ortskerne und Flächenfraß, in dem viel Wahres steht. Unwahr ist die Behauptung, er habe sagen wollen, dass Einfamilienhäuser verboten gehören. Das passte zwar in das Verbotsschema, dem die Grünen allzu oft entsprechen. In diesem Fall ist es aber falsch.

Dennoch tat die Republik, was sie mit Hingabe tut: Sie regte sich auf. Das unterstützt in diesem Jahr die Wahlkämpfe, dient der Profilierung von Parteien und Politikern, die zwar gerne gegen „Fake News“ zu Felde ziehen, gleichwohl nicht davor zurückscheuen, selbst welche in die Welt zu setzen. Aber nicht nur in Wahlkampfzeiten hyperventiliert die Öffentlichkeit. Es ist zu einem Dauerzustand geworden. Das Beispiel Hofreiter zeigt zudem, dass es nicht immer „das Internet“ ist, das an allem schuld ist. Die aufgeregte Republik gab es schon immer. Nur finden die „Aufreger“ heute viel schneller und viel öfter zum Ziel.

Folgt bald das „Testdesaster“?

Das Phantom des verbotenen Eigenheims wurde rasch abgelöst von der nächsten Sau, die durchs Dorf gejagt wird: dem neuen „Impfdesaster“ (folgt nun bald das „Testdesaster“?). Verrückt daran ist, dass dieses zweite „Impfdesaster“ aus dem Gegenteil des ersten besteht, und das nur innerhalb von wenigen Tagen. War es zu Jahresbeginn noch angebliches Politikversagen, dass nicht genug Impfstoff bestellt wurde, gibt es nun zu viel davon, weil es heißt, Astra-Zeneca sei nicht wirkungsvoll genug und führe zu irregulären Impfreaktionen.