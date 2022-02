Aktualisiert am

Vorfälle in mehreren Ländern : Corona-Gegner bedrohen Politiker vor ihren Privathäusern

Immer häufiger ziehen radikale Corona-Leugner vor die Privathäuser von Politikern. Die Polizei sieht bei einem Vorfall in Sachsen-Anhalt Verbindungen zum Rechtsextremismus.

In Sachsen-Anhalt sind am Montagabend etwa 700 Gegner der Corona-Politik vor das Privathaus des Halberstädter Oberbürgermeisters Daniel Szarata gezogen und haben versucht, den CDU-Politiker einzuschüchtern. Die Teilnehmer der nicht angemeldeten Kundgebung hatten Fackeln, Trillerpfeifen und Trommeln bei sich, zündeten Pyrotechnik und blendeten mit Lampen ins Haus. Szarata sagte der F.A.Z., es habe sich um eine „bedrohliche Situation“ gehandelt. Nach Polizeiangaben wurde die Demonstration von rund 25 Rechtsextremisten der Gruppe „Harzrevolte“ geführt. Die Polizei schützte das Wohnhaus, bis die Teilnehmer abzogen. Szarata kündigte an, Strafanzeige zu erstatten.

„In dem Moment, wo Menschen vor meiner Haustür stehen, meine Familie versuchen zu verängstigen und in meine Privatsphäre eindringen, ist ganz klar eine Grenze überschritten.“ Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nannte den Vorfall einen „Tabubruch“. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) kündigte an, einem „solchen Missbrauch des Versammlungsrechts“ entgegenzutreten. Zieschang hatte bereits im Dezember darüber berichtet, dass Gruppen wie „Harzrevolte“ versuchen, Proteste gegen die Corona-Politik zu instrumentalisieren. Bis dahin sei dies allerdings ohne größere Erfolge geblieben. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel hielt der Innenministerin vor, die Proteste falsch eingeschätzt zu haben. „Die Kundgebungen wurden und werden maßgeblich von Rechtsextremisten organisiert“, sagte Striegel der F.A.Z.