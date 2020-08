Corona-Demonstration : Das Recht auf Versammlung ist kein Putzmittel

Demo-Verbot in Berlin : „Die Polizei wird mit mehreren Tausend Beamten in der Stadt sein“

In Berlin sind mehrere geplante Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen verboten worden. Der Staat lasse sich nicht an der Nase herumführen, sagt Innensenator Geisel und erklärt: „Wir werden das bis in die letzte Instanz durchfechten“.