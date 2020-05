Corona-Demonstrationen : Rechte, Linke und Esoteriker?

Deutschland schaut finsteren Zeiten entgegen. Den Eindruck muss bekommen, wer sich am Freitag am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlins Mitte aufhält. Kurz nach drei Uhr mittags steht am 1. Mai ein Mann in schwarzem Anzug und weißem Hemd vor einer Polizeiabsperrung und hält eine Rede. „Ich bestehe auf der Einhaltung der Verfassung“, ruft er. Die Leute applaudieren. Dann wird der Mann von Polizisten abgeführt. Buhrufe. „Wir sind das Volk“, rufen Umstehende.

Ein junger Mann mit Bart und zum Dutt hochgesteckten Haaren ruft: „Ich fühle mich von der Polizei bedroht!“ Ein anderer, der genauso aussieht, erinnert die Polizisten daran, dass sie vielleicht auch Kinder hätten. „Eure Kinder rennen mit Masken in der Schule in den vierten Stock und fallen dort um, weil sie keine Luft mehr bekommen“, sagt er den Beamten. Ein Mann hält ein Plakat hoch: „2020=1933?“ steht darauf. Ein älterer Herr mit aufgeschnittener Maske trägt selbstgemachte Gedichte vor. Eines endet mit der Zeile: „So zog dereinst auch Adolf ein.“ Auf seinem Rücken hat er ein Schild angebracht: „Glaubenszwang, Maskenzwang, Impfzwang, Chipzwang“ steht da untereinander. Hinter den ersten beiden Zwängen ist ein Haken angebracht, die gibt es seiner Meinung nach schon. Die anderen beiden erwartet er in der Zukunft. Ein Herr mit Hut läuft die Straße auf und ab und liest, nein, schreit Seite um Seite das Grundgesetz den Umstehenden vor. Dessen Geltung ist nach Meinung der Anwesenden in Gefahr.

„Letzte liberale Opposition“

Seit sechs Wochen treffen sich allerlei Gegner der „Corona-Diktatur“ am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlins Mitte zur sogenannten Hygiene-Demo. Erst waren es ein paar Dutzend, dann ein paar hundert, vor einer Woche rund tausend. Wobei nicht ganz klar ist, wer demonstriert und wer nur zuschaut. Klar aber ist, dass Demos dieser Größenordnung derzeit nicht erlaubt sind. Damit sich nicht wiederholt, was jüngst passierte, hat die Polizei den Platz weiträumig abgesperrt, das Geschehen verlagert sich auf die Straße davor.

Alle fünf bis zehn Minuten macht eine Polizistin per Lautsprecher klar, dass die Anwesenden durch ihre Redebeiträge der Aktion „Versammlungscharakter“ gäben und dass sie dies nicht dulden werde, sondern alle, die den Ort nicht verließen, mit Anzeigen zu rechnen hätten. Am Anfang weisen die Beamten die Anwesenden nur höflich darauf hin, der Aufforderung Folge zu leisten, doch nach und nach nehmen sie immer mehr Leute zur Feststellung der Personalien mit. Eine Frau schreit hysterisch, als sie abgeführt wird.

Aufgerufen zu der Aktion hat der Verein „Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand“. Angeführt wird er von dem Dramaturgen Anselm Lenz, Jahrgang 1980, der als freier Autor unter anderem für die linke „tageszeitung“ in Berlin geschrieben hat. Viele seiner Mitstreiter kommen aus der Kulturszene. Dem Verfassungsschutz sind sie bisher nicht aufgefallen. Der Verein gibt die Zeitung „Der Widerstand“ heraus, die rund um die Demo verteilt wird, angeblich schon in Hunderttausenden Exemplaren gedruckt. Lenz wurde am Freitag von der Polizei vorübergehend festgenommen, nachdem er einen Packen Zeitungen auf Polizeibeamte geworfen hatte. Der Verein forderte daraufhin in einer „Eilmeldung“ seine Anhänger auf, bei der Berliner Polizei anzurufen, weil Lenz „nicht aufzufinden“ sei. Er ist allerdings, wie sie später zugaben, wieder auf freiem Fuß.