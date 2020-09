Corona-Demonstrationen : Die neue Welle der „Großen Weigerung“

Zehn Millionen Menschen sollten es werden: die größte Demonstration, die Deutschland je gesehen hat. Größer als die Proteste im Bonner Hofgarten 1981, als Hunderttausende für den Frieden auf die Straße gingen. Größer als die Lichterkette 1992 in München, als Hunderttausende ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzten, ja größer sogar als die Demonstrationen 1989, der friedlichen Revolution, als tausendfach der Ruf „Wir sind das Volk“ erklang. Zehn Millionen, das war das Ziel der sogenannten Querdenker, die zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die Bundesregierung aufriefen.

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Die Wirklichkeit sah anders aus: Es kamen rund 40.000 Demonstranten nach Berlin. Das sind selbst im Verhältnis zu anderen Protesten, die Deutschland in jüngerer Zeit erlebt hat, nicht viele. Fridays for Future etwa hat deutschlandweit mehr als eine Million Menschen auf die Straße gebracht. „Wenn man die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Beziehung setzt zu anderen Protesten, dann gibt es viele deutlich größere Proteste, die bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Simon Teune vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung.