Berliner Corona-Demo aufgelöst : Mit Wasserwerfern gegen Maskengegner

Gegen 9 Uhr früh haben sich schon einige friedliche Demonstranten westlich vor dem Brandenburger Tor versammelt. Viele stehen hier ohne Mund-Nasen-Schutz, nur manche tragen Masken. Losungen werden skandiert, etwa „Friede, Freiheit, Solidarität“.

Durch das Brandenburger Tor gibt es keinen Durchgang, der Reichstag ist weiträumig abgesperrt. Die umliegenden Straßen sind mit langen Schlangen von Einsatzwagen der Polizei zugeparkt. Stark geschützte Einsatzkräfte sind in Zweierreihe in der Wilhelmstraße aufmarschiert. Die Polizei ist mit mehr als 2000 Beamten im Einsatz.

Bilder wie vor kurzem in Leipzig und Ende August in Berlin wolle man „unbedingt“ verhindern, hatte die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik angekündigt, die sich am Mittwoch ein Bild von den Protesten und dem Polizeieinsatz machte. Die Corona-Schutzregeln wollen die Beamten diesmal konsequenter als bisher durchsetzen, massenhafte Verstöße dagegen nicht mehr tolerieren, hatte Slowik angekündigt. So ist der Konflikt mit den Demonstranten programmiert, zumal Gruppen im Internet in aggressiver Weise zu Blockaden und sogar zum Sturm des Bundestags aufgerufen haben.

Bis im Bundestag die Debatte über Änderungen im Infektionsschutzgesetz beginnt, versammeln sich immer mehr Demonstranten. Nach Polizeiangaben sind es vor dem Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni zur Mittagszeit schon mehrere tausend Menschen. Es ist die Mischung, die schon auf früheren Kundgebungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zusammengefunden hat: Leute aus der Reichsbürger-Szene, auch mutmaßliche Rechtsextreme, doch ebenso christliche Gruppen, Friedensbewegte mit Regenbogenfahnen oder die „Ärzte gegen die Impfpflicht“, die anders als die Demonstranten behaupten, niemand einzuführen gedenkt. Kurz darauf wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Bundestag sagen: „Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben.“

Ein großes Plakat mit einer Abbildung von Mahatma Gandhi ist zu sehen, aber auch Transparente auf denen „1933-Ermächtigungsgesetz-2020“ steht. Einige Gruppen setzen das geänderte Infektionsschutzgesetz in einen Zusammenhang mit dem Beginn der Nazidiktatur.

Mehr zum Thema 1/

Doch unabhängig von ihrer Ausrichtung halten die Demonstranten die Abstandsregeln nicht ein, tragen in ihrer großen Mehrzahl keine Masken. Die Polizei droht nun damit, die Protestkundgebungen aufzulösen. „Unsere Aufforderungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zeigen leider keine Wirkung“, twittert die Polizei. Die Beamten seien nun auch angewiesen, Freiheitsentziehungen durchzuführen. „Sollte das nicht helfen, bleibt nur die Auflösung der Versammlung.“ Dem Leiter der Versammlung werde eine letzte Chance gegeben.

Die Polizei lässt Wasserwerfer am Reichstag auffahren. Als die Demonstranten nicht reagieren, löst sie die Kundgebung um kurz nach 12 Uhr auf. Die Polizei fordert die Demonstranten nun auf, sich zu entfernen. Die Menge reagiert mit Pfiffen. Die Polizei wiederholt ihre Aufforderung um kurz vor halb eins. Die Leute sollen sich in Richtung Potsdamer Platz entfernen. Doch die Protestanten reagieren immer noch nicht.

Die Polizei setzt dann Wasserwerfer ein, die einen Teil der Menge beregnen, nicht etwa mit hartem Wasserstrahl vertreiben. Einzelne Demonstranten zünden daraufhin Pyrotechnik, es gibt Rangeleien mit Polizeibeamten. Einige wenige Demonstranten, die sich besonders aggressiv gebärden, werden von Polizisten abgeführt. Einige Menschen mit blutenden Platzwunden am Kopf werden behandelt. Doch insgesamt bliebt die Stimmung relativ ruhig.

Die Polizei verfolgt offenbar die Taktik, mit dem Einsatz der Wasserwerfer die Demonstranten nach und nach vom Brandenburger Tor und der angrenzenden Ebertstraße in Richtung Potsdamer Platz zurückzudrängen. Alle fünf Minuten fordert die Polizei die Demonstranten auf, sich zu entfernen. Einige Demonstranten stimmen die Nationalhymne an. Es scheint ein Geduldspiel für die Polizei zu werden, um ihre Linie durchzusetzen und eine gewaltsame Eskalation zu verhindern.