Corona-Demonstration in Berlin : „Die Leute wurden sofort von der Reichsbürgerideologie absorbiert“

Ein Demonstrant mit Reichsflagge am Samstag vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Bild: EPA

Tobias Ginsburg recherchierte 2017 monatelang in der Reichsbürgerszene. Am Samstag in Berlin habe sie einen „symbolischen Sieg“ errungen, sagt er – und warnt vor dem Einstieg in rechtsextreme Denkmuster durch Corona-Proteste.