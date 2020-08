Alles nur Lüge : Ein Ausflug in die Welt der Corona-Querdenker

Die Gegner der Corona-Maßnahmen eint die Ablehnung der Regierung, des „Systems“ und der sogenannten „Mainstream-Medien“. Was geht in ihren Köpfen vor?

Für Männer wie den IT-Unternehmer Michael Ballweg, den Rechtsanwalt Markus Haintz, den HNO-Arzt Bodo Schiffmann oder den Publizisten Heiko Schrang war der 1. August 2020 ein historischer Tag. Ein historischer Tag „für alle Menschen auf diesem Planeten“. Ein Tag, nach dem man Straßen benennen wird. Ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ja, ein Tag, an dem die Demokratie verteidigt wurde. An diesem 1. August demonstrierten in Berlin nach Angaben der Polizei „gut 20.000 Personen“ unter dem Motto „Das Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit“. Die Kundgebung musste aufgelöst werden, weil die Teilnehmer das geltende Hygienekonzept und die Auflage zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes „in deutlich überwiegender Anzahl missachteten“.

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

20.000 Personen auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen, das klingt nun nicht nach historischem Ausmaß, eher nach einer Randerscheinung. Wie es halt immer wieder heißt: ein kleiner Haufen aus Linken, Rechten, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und verirrten Bürgerlichen. Aber das ist für die oben genannten Männer natürlich nicht die Wahrheit. Sie und einige andere sind die Gesichter der „Querdenken“-Bewegung, die die Demos organisiert. Haintz sagt: „Man nutzt Kampfbegriffe wie ,Verschwörungstheoretiker‘, ,Rechtsextreme‘, ,Aluhutträger‘, also einfach gezielte Beleidigungen und Denunzierungen.“ Es sei nur der „Versuch der Medien, die Menschen davon abzuhalten“, auf die Demos zu gehen. Tatsächlich sagt sogar der Bundesverfassungsschutz über die Demo in Berlin: Es konnte kein prägender Einfluss von Extremisten festgestellt werden.