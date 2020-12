Kampf gegen Corona : Das Dilemma der Impfstoff-Prüfer

Die Zulassung der ersten hocheffizienten Corona-Impfstoffe steht bisher unter keinem guten Stern. Die Kritik, nicht schnell genug zu prüfen, die gestern ausgerechnet vom Bundesärztekammerpräsidenten Klaus Reinhardt als persönlicher „Eindruck“ in einem Radiointerview geäußert wurde, trifft die zuständigen Zulassungsbehörden, insbesondere die EMA als europäische Arzneigenehmigungsbehörde, zur denkbar ungünstigsten Zeit.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Das Vertrauen in die technologisch völlig neuen mRNA-Impfstoffe aufzubauen war eines der wichtigsten Ziele bisher – auch oder gerade der Zulassungsbehörden. Und Großbritannien hatte der EMA wie den europäischen Gesundheitspolitikern mit der beschleunigten Zulassung in dieser Woche sogar in gewisser Weise geholfen, weil sie sich so mit der Betonung ganz besonderer Sorgfalt im Prüfprozess von den Londonern abgrenzen konnten. So aber hat der deutsche Ärztekammerchef dafür gesorgt, dass Europas Prüfer nun dastehen wie lahme Bürohengste, die unnötig Leben aufs Spiel setzen.