Was folgt aufs Kontaktverbot? : So wappnet sich Deutschland für einen Exit

Das Virus wird nicht weniger gefährlich sein, wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Doch die Politik hat uns Zeit erkauft. An welchen Stellschrauben dreht sie? Unsere Autoren erklären, was gemacht wird – und was noch möglich wäre.

Je effektiver die Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen in Deutschland die Verbreitung des neuartigen Coranavirus verhindern, desto geringer bleibt der Grad der „Durchseuchung“ der Bevölkerung. Das wird viele Leben retten, hat aber einen Nachteil: Wann auch immer die Beschränkungen gelockert werden, droht abermals ein exponentieller Anstieg der Erkrankungen.

Dennoch werden schon jetzt Rufe nach einem „Exit“ lauter. Vielen Epidemiologen erscheint das zwar unverantwortlich. Auch den meisten Befürwortern rigider Maßnahmen ist allerdings klar, dass die deutsche Volkswirtschaft und Gesellschaft kaum monatelang „geschlossen“ bleiben können. Die Hoffnung lautet vielmehr, dass der weitgehende Stillstand des öffentlichen Lebens Zeit für wichtige Vorbereitungen kauft, damit Deutschland bei einer allmählichen Rückkehr zum Alltag besser gegen neue Corona-Infektionen gewappnet ist.

Der Hammer und der Tanz

Diese Vorbereitungen lassen sich grob in zwei Gruppen einsortieren: Das Gesundheitswesen soll in die Lage versetzt werden, wesentlich mehr Covid-19-Erkrankte heilen zu können als bisher. Zugleich gilt es, Infektionsherde künftig schneller durch möglichst passgenaue Maßnahmen einzudämmen. Infektionsketten müssten künftig rascher unterbrochen werden. Je entschiedener regional eingegriffen werden kann, um Infizierte (und womöglich deren Kontaktpersonen) zu isolieren, desto weniger müsste man das Leben der gesamten Bevölkerung einschränken.

In diese Richtung gehen auch die Überlegungen von Fachleuten des Robert-Koch-Instituts und anderer Institutionen, die der Bundesregierung nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ im Auftrag des Bundesinnenministeriums Empfehlungen unter dem Titel „Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen“ vorgelegt haben. Darin greifen die Experten offenbar den Titel eines populärwissenschaftlichen Beitrags auf: In „The Hammer and the Dance“ hatte der amerikanische Informatiker und Unternehmer Tomas Pueyo vorige Woche beschrieben, wie auf die „Hammer“-Phase (der Stilllegung öffentlichen Lebens) eine Art „Tanz“ mit solchen und anderen Maßnahmen folgen müsse: einen Schritt vor, einen zurück – Einschränkungen schärfen, dann wieder lockern. Das wird ein langer Tanz: Die Berater des Innenministeriums hoffen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen „über mehrere Jahre hinaus die wahrscheinlich immer wieder aufflackernden kleinen Ausbrüche sofort eindämmen“.

Wesentlich für das Gelingen einer solchen Strategie sind die Erfahrungen, die jetzt mit dem Virus gemacht, und die Daten, die jetzt über die Pandemie gesammelt werden. Frühe Indikatoren müssen gewissermaßen den Takt für den „Tanz“ vorgeben – immer mit Blick auf die zum jeweiligen Zeitpunkt erreichten Kapazitäten des Gesundheitssystems. Wir geben einen Überblick über das, was Deutschland bereits tut, um eine Rückkehr zu mehr Normalität wagen zu können – und über das, was zusätzlich getan werden könnte.

Andreas Ross