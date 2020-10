Corona-Beschlüsse in Berlin : Um Schlimmeres abzuwenden

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Grat, auf dem die Politik wandelt, ist schmal. Auf der einen Seite blickt sie in den Abgrund der Triage, in dem entschieden werden muss, wer auf überfüllten Intensivstationen beatmet wird und wer nicht. Auf der anderen tut sich der Höllenschlund eines abermaligen „Lockdown“ auf. Auf diesem engen Pfad wandert aber nicht nur die Seilschaft der deutschen Politik insgesamt, sondern auch jeder Landeschef und jede Landeschefin für sich. Man darf annehmen, dass zum Beispiel Manuela Schwesig nicht leichten Herzens am Beherbergungsverbot festhält; der Tourismus ist in Mecklenburg-Vorpommern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Ob Schwesigs Linie „richtiger“ ist als die anderer Ministerpräsidenten, die ihren Hoteliers nicht auch noch das antun wollten (und/oder Niederlagen vor den Gerichten befürchteten), wird sich allenfalls im Nachhinein zeigen – auch bei den jeweiligen Landtagswahlen, denen Virologen und andere Berater sich nicht stellen müssen. Ist der unterschiedliche Umgang mit dem Beherbergungsverbot wirklich eine Katastrophe, die alle verwirrt? Deutschland kann, das ist einer der Vorteile des föderalen „Flickenteppichs“, jedenfalls nicht komplett falsch liegen. Und auch dem Staatsbürger in Badeschlappen darf man in solchen Zeiten doch zutrauen, dass er sich bei der Auswahl seines Urlaubshotels nicht nur nach dem Spa-Bereich, sondern auch nach den geltenden Corona-Regeln erkundigt.

Auch wenn die Deutschen gern „all inclusive“ buchen und am liebsten alles mit Vollkaskoversicherung tun: Ein Rundum-sorglos-Paket kann die Politik gerade im Ringen mit der Pandemie nicht schnüren. Brauns Aufruf, die Bürger sollten sich nun selbst stärker beschränken und vorsichtiger sein, als die Ministerpräsidenten es beschlossen haben, klingt ein bisschen nach einem Offenbarungseid der Politik. Doch der darin steckende Appell an die Vernunft und die Selbstverantwortung der Bürger ist unbedingt zu beherzigen. Vermutlich weiß nicht (mehr) jeder, was „exponentiell“ bedeutet. Man kann es aber auch ohne Fremdwörter sagen: Die Gefahr, dass der Seuche nur noch durch ein abermaliges Stilllegen des Landes beizukommen wäre, ist groß. Das zeigt auch der Blick auf das Geschehen in nahezu allen Nachbarländern.

In zwei Wochen wollen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten die Lage wieder bewerten und Konsequenzen daraus ziehen. Die Bürger müssen nicht so lange warten. Sie können durch Befolgen der Beschränkungen und durch einen einstweiligen Verzicht auf Feiern und Begegnungen im größeren Kreis Schlimmeres abwenden, für sich selbst, ihre Mitmenschen und die Wirtschaft. Vielleicht hilft dabei die Warnung Spahns, Weihnachten in der gewohnten Form sei gefährdet. Das Fest der Liebe und des Konsumrauschs scheint den meisten Deutschen mindestens so wichtig zu sein wie der Herbsturlaub an der Ostsee. Im Falle der Uneinsichtigen und Rücksichtslosen aber muss der Staat Handlungsfähigkeit beweisen. Ein Versagen bei der Durchsetzung der Regeln verdiente noch am ehesten das Urteil „historisch“.