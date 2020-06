Corona bei Kindern : Warum Massentests in Kitas so schwierig sind

Warum Massentests in Kitas so schwierig sind

Es ist ein medizinischer Versuch mit ungewissem Ausgang. In Deutschland kehren Kitas und Schulen langsam zurück zum Regelbetrieb, doch weiterhin gibt es kaum verlässliche Daten über die Gefahren, die dieser Weg mit sich bringt – obwohl die Testkapazitäten der Labore im Land längst für große Studien ausreichen würden und obwohl beinahe seit Beginn der Krise gefordert wird, das Infektionsgeschehen bei Kindern zu erforschen. Nur in Hamburg und Baden-Württemberg gab es zwei größer angelegte Versuchsreihen, in denen junge Patienten in den Kliniken auf Corona getestet wurden. Feldstudien in den Einrichtungen fehlten lange. Doch das ändert sich nun.

In Düsseldorf etwa sollen ab kommender Woche 5000 Kinder und Betreuer in den Einrichtungen der Stadt auf das Virus getestet werden. Jörg Timm, der Chef der Virologie an der Düsseldorfer Uniklinik, kann von den Schwierigkeiten erzählen, mit denen die Forscher konfrontiert waren. Die fingen schon mit der Auswahl des Materials für die Studie an: Der übliche Rachenabstrich ist sehr unangenehm und bringt nur dann verlässliche Ergebnisse, wenn er fachmännisch ausgeführt wird. „Wir hatten die Sorge, dass gerade kleinere Kinder das nicht mehrmals mit sich machen lassen“, sagt Timm. Doch in Düsseldorf wollten die Forscher gerne eine Reihe von Tests machen, um Entwicklungen nachzeichnen zu können. In den vier Wochen vom 10. Juni an sollen die Teilnehmer zweimal wöchentlich Proben abgeben, insgesamt also achtmal.

Speichelproben als neues Verfahren für Kinder

Timm hat sich daher für ein bisher wenig erprobtes Verfahren entschieden. Statt der Abstriche sollen die Kinder zu Hause Speichelproben in ein Röhrchen geben. Bisher herrscht in der Forschergemeinde zwar noch Uneinigkeit, wie sicher die Speichelproben sind. Virologe Timm stützt sich aber auf Veröffentlichungen der vergangenen Wochen, die ihn überzeugt hätten, auch wenn das Verfahren bisher nur in kleinen Fallzahlen erprobt sei. Logistisch hat sein Studienteam dadurch einen großen Vorteil. Denn statt mit eigenen Leuten in die Kitas zu fahren und – mit großem Aufwand zum Selbstschutz – Abstriche zu machen, packten er und seine Mitarbeiter 40.000 Pakete mit Speichelröhrchen, die den Eltern und Erziehern mit nach Hause gegeben werden. „Menschen mit frischen Infektionen haben große Virusmengen in den oberen Atemwegen, die sich über einen Speicheltest nachweisen lassen“, sagt Timm. Da die Teilnehmer zweimal pro Woche Proben liefern sollen, sei die Chance sehr hoch, dass man bei Infizierten diesen Zeitpunkt erwischt.

Timm setzt das Projekt gemeinsam mit dem nordrhein-westfälischen Familienministerium und der Stadt Düsseldorf um. So konnten alle städtischen Kitas angeschrieben werden, die wiederum die Eltern informierten. Der Rücklauf sei überaus positiv gewesen, trotz unzähliger Sorgen der Eltern. Bis zum Wochenende meldeten sich rund 10000 Teilnahmewillige, die Studie ist für 5000 Probanden konzipiert. Wann erste Ergebnisse veröffentlicht werden sollen, ist noch offen. Werden Infizierte gefunden, fängt der zweite Teil mit einer intensiven Umfelddiagnostik und dem Sequenzieren der Viren an, um die jeweiligen Ansteckungsketten zu ergründen. Nach den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen soll die Testreihe ein weiteres Mal durchgeführt werden; mit der Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse sind viele Wissenschaftler inzwischen vorsichtig.

Der lange Vorlauf der Studien

Auch in Bayern soll nach den Pfingstferien eine gemeinsame Studie der Universitätskliniken starten, in der in mehreren Städten insgesamt 3000 Kita-Kinder und Schüler untersucht werden. In dem großangelegten und vom Freistaat finanzierten Projekt werden parallel sowohl Rachenabstriche als auch Speichelproben genommen – auch um beide Verfahren zu vergleichen. Verbunden ist das freilich mit einem wesentlich größeren Aufwand. Der Vorlauf sei kompliziert gewesen, sagt Johannes Hübner, der für die Münchener Universitätskinderklinik an der Studie beteiligt ist: Von der Idee zum Design der Studie, den Anträgen, der Bereitstellung von Laborkapazitäten und der Beschaffung der Abstrichmaterialien. Qualifiziertes zusätzliches Personal ist so schnell selten zu finden, weshalb die Universitäten die Studien meist mit ihren eigenen Leuten in Überstunden durchführen müssen. Zudem muss jede Studie dieser Art von einer Ethikkommission bewertet werden, schließlich handelt es sich um Versuche am Menschen – der erhoffte Ertrag muss die Eingriffe rechtfertigen.

In Hamburg und Baden-Württemberg ist man schon weiter. Im Südwesten wurden aus 2000 Haushalten jeweils ein Kind und ein Elternteil auf Antikörper untersucht, die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. Am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf nehmen die Ärzte von bis zu 6000 Kindern, die dort in Behandlung sind, zusätzlich Rachenabstriche, um ein Bild der tatsächlichen Infektionszahlen zu bekommen. Der organisatorische Aufwand ist hier wesentlich niedriger, da die Tests in der Klinik erfolgen, wobei auch hier Ressourcen gebunden werden.

Die Direktorin der Universitätsklinik, Ania Muntau, hatte bereits zu Beginn des Shutdowns eine große Testreihe mit Hamburger Kindern geplant; im April sollten 10000 Tests auf dem Heiligengeistfeld unter freiem Himmel durchgeführt werden. Doch Muntau scheiterte damals an der Politik. Dort hielt man die noch knappen Testkapazitäten offenbar an anderer Stelle für besser eingesetzt.