Corona bei Kindern : Eine Angst namens Kawasaki

Notbetreuung in einer Kita in Baden-Württemberg Bild: dpa

Es sind sehr wacklige Prognosen, auf die sich Eltern in diesen Tagen stützen müssen. Wie, ob und in welcher Form ihre Kinder in Not- oder vielleicht bald eingeschränkte Regelbetreuung dürfen, ändert sich beinahe täglich. Doch auch zu der viel wichtigeren Frage, wie gefährdet ihre Kinder durch die Corona-Pandemie sind, gibt es ständig neue, teils widersprüchliche Informationen. Nun fordern sogar vier medizinische Fachgesellschaften, Schulen und Kitas wieder zu öffnen. Zahlreiche Erkenntnisse sprächen inzwischen gegen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch Kinder, schreiben die Mediziner und und listen die verschiedenen Studien auf, die sich inzwischen weltweit mit der Frage befasst haben.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Auf der anderen Seite aber wird immer wieder betont, dass sich valide Aussagen bisher kaum treffen lassen, da es zu wenige Daten gibt. Weil fast überall auf der Welt Kitas und Schulen mit als erste geschlossen wurden, waren die klassischen Infektionswege bei den Kleinen größtenteils unterbrochen. Zu dieser allgemeinen Unsicherheit ist seit einigen Wochen noch ein weiterer Faktor hinzugekommen. „Kawasaki“, ein äußerst seltenes Syndrom, das erstmals in den sechziger Jahren in Japan beschrieben wurde, gibt der Angst vieler Eltern einen Namen.

Der Name Kawasaki ist in der Welt

Ende April war in Großbritannien erstmals über eine Häufung von Kawasaki-ähnlichen Fällen berichtet worden. Auch wenn die britische Stiftung zur Erforschung des Kawasaki-Syndroms diesen Berichten schnell entgegentrat und klarstellte, dass weder eine Häufung der Kawasaki-Fälle noch ein Zusammenhang mit Covid-19 nachweisbar sei, war der Name „Kawasaki“ in der Welt. Inzwischen wurde auch in anderen von der Pandemie stark betroffenen Ländern, vor allem den Vereinigten Staaten, von Kindern mit einer ähnlichen Symptomatik berichtet. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten meldete vor einigen Tagen, dass in der EU und Großbritannien 230 Kinder ein Krankheitsbild mit schweren Entzündungsreaktionen zeigten – zwei der Kinder seien inzwischen verstorben. Es wird nun als Pädiatrisches Multisystem-Entzündungssyndrom gelistet, kurz PIMS.

In Deutschland werden Kinderärzte nicht müde, auf die extrem niedrige Zahl von Fällen dieser Art zu verweisen. Auch eine direkte Kausalität zwischen Covid-19 und dem Hyperinflammationssyndrom sei bisher nicht belegt, heißt es in der Stellungnahme zweier Fachgesellschaften. Bisher ist je nach Zählung von zwei bis fünf Fällen die Rede, bei denen ein ähnliches Krankheitsbild in Zusammenhang mit Covid-19 beobachtet wurde. Hyperinflammationssyndrome seien insgesamt selten, aber auch schon vor der Sars-CoV-2-Pandemie bekannt gewesen, heißt es.