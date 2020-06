Krise der Fleischindustrie : Versautes Geschäft

Das Herz von Kumpel & Keule ist die lange Glasscheibe. Über eine Strecke von achtzehn Metern zieht sie sich durch die Markthalle Neun im Berliner Stadtteil Kreuzberg und steht vor allem für eines: maximale Transparenz. An dem einen Ende zerteilt ein junger Mann mit Messer und Metallhandschuh die Querrippe eines Rinds, daneben wiegt ein anderer Gewürze für die Wurstherstellung ab. Am anderen Ende der Scheibe ist das Produkt ihrer Arbeit zu sehen: die prall gefüllte Theke, vom Braten über Buletten bis hin zur Blutwurst. Dass bei Aldi um die Ecke das Kilo Schnitzel weniger als acht Euro kostet, bei Kumpel & Keule dagegen knapp zwanzig, stört die Kunden nicht. Schon kurz nach Öffnung der Markthalle bildet sich an diesem Freitag eine Schlange. „Das ist richtig gutes Fleisch“, schwärmt ein Familienvater aus der Nachbarschaft, „dann kauft man eben nicht so viel.“ Ein Rentner kommt sogar einmal in der Woche vom anderen Ende der Stadt hierher. Warum? „Weil ich vor dreißig Jahren entschieden habe, mich nicht mehr von der Lebensmittelindustrie vergiften zu lassen!“

Vor fünf Jahren hat Jörg Förstera zusammen mit einem Freund Kumpel & Keule gegründet, eine Metzgerei, die den Anspruch hat, es besser zu machen als so viele andere in der Branche. Zum Beispiel, wenn es um die liebste Fleischsorte der Deutschen geht, das Schwein. In diesem Fall: das Schwäbisch-Hällische Eichelmastschwein. Förstera bezieht es von einer Erzeugergemeinschaft aus Baden-Württemberg, die einen eigenen Schlachthof hat. Alle zwei Wochen fährt er oder einer seiner Kollegen dorthin. Er erzählt, wie viel Platz die Tiere dort hätten, wie sie vor dem Schlachten noch einen Tag entspannen dürften, beregnet würden. „In Schlachtbetrieben herrscht normalerweise ein enormer Geräuschpegel“, sagt Förstera. „Aber dort geht es ganz ruhig zu.“

Doch auch wenn der Zuspruch so groß ist, dass Förstera die Fläche des Betriebs in der Markthalle demnächst verdoppeln will – Kumpel & Keule ist eine Ausnahmeerscheinung in einer Branche, in der die Zahl der Metzgereien seit Jahren sinkt, die Zahl der Beschäftigten in der Fleischerzeugung aber stetig steigt. Masse statt Klasse, Fließband statt Manufaktur. Fleisch wird in großen Mengen sowohl exportiert als auch importiert. Es gibt zwar immer mehr Vegetarier und Veganer, doch der Durchschnittsdeutsche verzehrt weiter sein Fleisch, im Schnitt 60 Kilogramm im Jahr. Dass für bäuerliche Romantik angesichts solcher Zahlen wenig Raum bleibt, dürfte keine Überraschung sein.

Krisengipfel mit Klöckner

Und doch brauchte es die Corona-Ausbrüche in Fleischfabriken wie Westfleisch, Danish Crown, Vion und Tönnies, um Politik und Verbrauchern vor Augen zu führen, wie versaut das Geschäft mit dem Fleisch ist. Am Freitag fand in Düsseldorf ein eilig anberaumter Krisengipfel statt. Mit dabei: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser aus Nordrhein-Westfalen sowie ihre niedersächsische Kollegin Barbara Otte-Kinast aus Niedersachsen (alle CDU). Dazu Vertreter der Verbraucher, des Handels und der Fleischbranche. Die Branche erlebe gerade ihren „Fukushima-Moment“, ist im Bundeslandwirtschaftsministerium zu hören. So schnell wie nach dem Reaktorunfall in Japan der Ausstieg aus der Atomindustrie kam, soll jetzt auch der Umbau in der Fleischindustrie gelingen.