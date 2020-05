Frankfurt und Bremerhaven : Parallelen zwischen Massen-Ausbrüchen

Aktualisiert am

Sie leben abgeschottet, pflegen einen radikalen Glauben und misstrauen dem Staat. Wieder bricht das Coronavirus in einer Gruppe von russland-deutschen Evangeliums-Christen aus.

Nach dem Corona-Ausbruch mit mehr als 200 Infizierten im Zusammenhang mit einer christlichen Sondergemeinschaft aus Frankfurt gibt es im Raum Bremerhaven einen ähnlich gelagerten Fall bei der dortigen „Freien Evangeliums Christengemeinde e.V.“. Ein Sprecher der Bremer Gesundheitssenatorin bestätigt am Freitag auf Anfrage, dass in einer Freikirche bisher „rund 20 Infektionen“ festgestellt wurden und dort „auf jeden Fall mit noch mehr Fällen zu rechnen ist.“ Mögliche Verstößen gegen staatliche Hygienevorschriften seien noch zu prüfen, sagt der Senatssprecher. Das Infektionsgeschehen betrifft nicht nur die Stadt Bremerhaven, sondern auch den benachbarten Landkreis Cuxhaven, wie dieser auf Anfrage bestätigt.

Die Mitgliederzahl der Freikirchengemeinde wird auf rund 1000 beziffert. Die (ungetauften) Kinder sind dabei aber wohl noch nicht eingerechnet.

Bei der Gemeinde aus Bremerhaven handelt es sich ebenso wie in Frankfurt um eine radikale Gruppe von russland-deutschen Evangeliums-Christen. Pfarrer Janusz Blonski von der örtlichen Baptistengemeinde erzählt, dass die Bremerhavener Evangeliums-Christen eine Zusammenarbeit mit anderen Kirchen strikt ablehnen. „Sie werfen uns vor, dass wir zu weltlich und zu lasch sind. Wir sind für sie verdorben“, sagt Blonski. Hintergrund dieser Haltung ist das spezielle religiöse Profil der Sondergemeinschaft, das sowohl traditionelle wie auch charismatische Elemente beinhaltet. Die weiblichen Gemeindemitglieder tragen nach Angaben von Blonski altertümliche Kleidung und treten sehr zurückhaltend auf. Zugleich werde in den Gottesdiensten aber geweint, geschrien und Zungenrede, eine besondere, ekstatische Form des Gebets, praktiziert. Auch das gemeinschaftliche Singen habe eine große spirituelle Bedeutung, so Blonski.

Die Berichte über die Frankfurter Evangeliums-Christen weisen in eine ganz ähnliche Richtung. Auch diese Gemeinde schottet sich ab, vereint traditionelle und charismatische Elemente.

Ein Freikirchenpfarrer aus dem Raum Frankfurt, der die dortigen Evangeliums-Christen kennt, ordnet die Bewegung den sogenannten „Darbysten“ zu, Die Darbysten sind nach John Nelson Darby benannt, einem englischen Mitbegründer der „Brüderbewegung“. Erweckungsprediger haben diese Strömung trotz scharfer staatlicher Unterdrückung in den fünfziger Jahren auch unter den Russlanddeutschen in der damaligen Sowjetunion verbreitet. Das jahrzehntelange Überleben im Untergrund und in Hausgemeinden könnte auch ein Teil der Erklärung dafür sein, warum sich die freikirchliche Splittergruppe bis heute abschottet und sowohl staatliche Maßgaben wie auch die weltliche Vernunft geringschätzt.