Anthroposophie und Esoterik : Warum so viele „Querdenker“ an Rudolf Steiner glauben

Der südwestliche Zipfel Deutschlands hat sich in den vergangenen Monaten zu einer Hochburg der Impfkritiker entwickelt. In Städten wie Freiburg, Lörrach, Müllheim oder Schopfheim gibt es besonders viele „Spaziergänger“ und „Querdenker“. Sie tummeln sich in Telegram-Gruppen, marschieren an Montagen durch ihre Orte und verstoßen häufig gegen die Corona-Maßnahmen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Schaut man auf die Protagonisten der Bewegung, fällt bei vielen eine Nähe zur Anthroposophie auf. Das ist jene von Rudolf Steiner begründete Weltanschauung, an der sich Waldorf-Schulen ausrichten und die das Durchleben einer Krankheit als Schritt zu einer höheren Einsicht interpretiert. Die Anthroposophie ist im Süden sehr verbreitet. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den meisten Waldorfschulen. Von Lörrach sind es nur zwanzig Minuten mit dem Auto zum anthroposophischen Kongresszentrum Goetheanum im schweizerischen Dornach. In der entgegengesetzten Richtung liegt Stuttgart, das zweite Mekka der Anthroposophen.