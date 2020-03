Merkels Ansprache : So kannte man die Kanzlerin bisher nicht

Es war eine andere Rede als sonst, mit der Angela Merkel sich am Mittwochabend an die Deutschen wandte. Da saß nicht mehr die Kanzlerin, der die meisten Menschen seit 15 Jahren nur am Silvesterabend für zehn Minuten am Stück zuhören. Schon gar nicht die Kanzlerin, die eine Regierungserklärung abgibt. Merkel pflegt dann sehr nüchtern zu sprechen, ihre Freundlichkeit ist Teil des professionellen Auftritts. Seit 2005 teilt sie ihren Zuhörern mit, wie die Dinge sind und wie sie diese hinzunehmen haben. Punkt.

Am Mittwochabend, als die Corona-Krise einerseits zum bestimmenden Thema der Diskussionen im ganzen Land geworden war, andererseits das Verhalten vieler Menschen noch nicht so diszipliniert war, wie Merkel es für erforderlich hält, versuchte sie sich in einer für sie ungewohnten Disziplin. Mit der ihr zu Gebote stehenden Empathie bemühte die Kanzlerin sich, ihre mehr als achtzig Millionen Mitbürger an ihrem weiteren Vorgehen zu beteiligen. Sie lächelte kurz, als sie Enkeln vorschlug, für ihre Großeltern einen Podcast aufzunehmen, damit die nicht so allein seien. So weit wie am Mittwochabend hatte sie sich dem Volk bisher noch nicht angenähert. Sogar die Warnung, dass auch noch weitere Maßnahmen kommen könnten – nach Lage der Dinge könnte das nur eine Ausgangssperre sein –, verpackte sie weich.