Keine Schulschließungen mehr : Die Ampel bessert Infektionsschutzgesetz nach

Die Länder sollen künftig doch die Möglichkeiten behalten, weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu ergreifen. So können weiter etwa Kultur- und Freizeitveranstaltungen sowie Sportveranstaltungen untersagt und Auflagen für Versammlungen verhängt werden. Nur besonders einschneidende Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Reiseverbote und die Schließungen von Schulen und Kitas stehen den Ländern künftig nicht mehr zur Verfügung.

Nach der Anhörung am Montag haben die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP den Gesetzentwurf zum Infektionsschutzgesetz nochmals an entscheidenden Punkten nachgearbeitet. Damit haben sie Forderungen aus den Ländern aufgenommen, denen die ursprünglichen Vorstellungen der Ampel-Fraktionen nicht weit genug gingen. An diesem Donnerstag geht der Gesetzentwurf in die zweite und dritte Lesung im Bundestag, am Freitag soll der Bundesrat darüber entscheiden.

Reaktion auf stark steigende Zahlen

SPD, Grüne und FDP hatten sich dazu entschlossen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht zu verlängern. Sie läuft am 25. November aus, damit steht den Ländern auch nicht mehr der Instrumentenkasten zur Verfügung, aus dem sie sich bislang zur Eindämmung der Pandemie bedient haben. Die Ampel-Parteien hatten zunächst vor, bis zum 19. März des kommenden Jahres nur noch einige wenige Auflagen wie Maskenpflicht, Abstandsgebot und 2-G- oder 3-G-Konzepte zuzulassen, Kontaktbeschränkungen auch für Ungeimpfte sollten nach der ursprünglichen Fassung nicht mehr möglich sein.

Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, hatte Ende Oktober noch gesagt, der Maßnahmenkatalog der epidemischen Lage gehöre nun zur „Rechtsgeschichte“. Auch für die Länder sollte die Möglichkeit enden, selbst eine epidemische Lage auszurufen.

Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen haben die drei Parteien allerdings nachgesteuert. Auch nach dem formalen Auslaufen der epidemischen Lage können die Länder nach dem überarbeiteten Gesetzentwurf weiter Kontaktbeschränkungen anordnen sowie die Anzahl von Personen beschränken, die etwa an Kultur- und Sportveranstaltungen teilnehmen oder Geschäfte, Restaurants oder Hotels besuchen. Auch Auflagen für Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen sind zulässig. Die zeitliche Befristung auf den 19. März ist weggefallen, die Maßnahmen sind auch darüber hinaus zulässig.

Pauschale Schließung von Schulen und Kitas ausgeschlossen

Die künftigen Koalitionäre haben zudem eine Länderöffnungsklausel ins Gesetz aufgenommen. Solange die „konkrete Gefahr“ der epidemischen Ausbreitung des Coronavirus besteht, können die Parlamente der Länder die epidemische Lage ausrufen und damit in den Instrumentenkasten greifen, der ihnen während der bundesweiten Feststellung der epidemischen Lage zur Verfügung steht. Allerdings gibt es einige Modifikationen, ausgenommen sind die umstritteneren Maßnahmen, die besonders tief in Grundrechte eingreifen.

So ist im Gesetzentwurf ausdrücklich vorgesehen, dass künftig Ausgangsbeschränkungen nicht mehr verhängt werden können, Sportveranstaltungen können untersagt werden, nicht aber die Sportausübung als solche, auch Veranstaltungen und Versammlungen sowie Gottesdienste dürfen nicht verboten werden. Auch Reiseverbote, die Schließung von Hotels, Restaurants sowie von Geschäften des Groß- und Einzelhandels sind aus dem Katalog herausgenommen, ebenso wie die pauschale Schließung von Schulen und Kitas. Lediglich dann, wenn es in einer Einrichtung ein akutes Ausbruchsgeschehen gibt, das anders nicht unter Kontrolle zu bekommen ist, kann eine bestimmte Schule oder Kita vorübergehend geschlossen werden.

Die Ampel-Parteien haben ferner in den Gesetzentwurf die 3-G-Regel am Arbeitsplatz und im öffentlichen Verkehr und die Rückkehr zur Homeoffice-Pflicht aufgenommen. Wer nicht geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen ist, muss sich künftig täglich testen lassen, sofern er oder sie am Arbeitsplatz mit Menschen in Kontakt kommt. Weigern sich Arbeitnehmer, müssen sie ins Homeoffice, sofern das möglich ist. Der Arbeitgeber kann im Extremfall Beschäftigte aber auch ohne Lohn freistellen.