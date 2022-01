Corona in Deutschland : Wie die AfD die Zahlen zu Impfnebenwirkungen umdeutet

Der Versuch, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Regierungsbefragung am Mittwoch in Berlin vorzuführen, ist dem AfD-Abgeordneten Martin Sichert nicht so recht gelungen. Der 41 Jahre alte Betriebswirt aus Nürnberg wollte von Scholz wissen, in wie vielen Fällen nach Corona-Impfungen Nebenwirkungen auftreten, woraufhin der Bundeskanzler zu einem Plädoyer für die Impfung ansetzte.

In einer Nachfrage hielt Sichert Scholz vor, die genaue Antwort nicht zu kennen, und referierte eine Zahl aus dem jüngsten Bericht des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts: 26.196. So viele „Fälle schwerer Nebenwirkungen“ habe es in Deutschland bis Ende November gegeben, behauptete Sichert. Er verwies auf das für die Impfstoffsicherheit zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI); die Behörde mit Sitz in Langen ist dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt.

Im jüngsten Sicherheitsbericht des PEI ist die Zahl zu finden, auf Seite acht unten, doch sie beschreibt nicht, was Sichert behauptet hat. Die Zahl, auf die sich der AfD-Abgeordnete bezog, bildet „schwerwiegende Verdachtsfälle“ ab, also lediglich vermutete Nebenwirkungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, aber keine erwiesenen Reaktionen. Insgesamt gingen bei der Behörde seit dem Beginn der Impfkampagne vor mehr als einem Jahr knapp 200.000 Verdachtsmeldungen ein, von denen etwas mehr als jede achte als schwerwiegend eingestuft wird.

In dem Bericht schlüsselt das PEI für jeden der vier Impfstoffe auf, wie sich die gemeldeten mutmaßlichen Nebenwirkungen – es geht hier zunächst nicht nur um „schwerwiegende“ Reaktionen, sondern um alle Meldungen – mit der Zeit entwickelt haben, soweit man das zum Zeitpunkt des Reports sagen konnte. Beim Impfstoff von Biontech wurde in 1,2 Prozent der Verdachtsmeldungen angegeben, dass der Impfling verstorben sei, in 3,5 Prozent wurde ein bleibender Schaden festgehalten.

1919 Verdachtsmeldungen bis Ende November

Bei 15,4 Prozent habe sich der Allgemeinzustand später sogar verbessert, in fast jedem dritten Fall klangen die möglichen Nebenwirkungen mit der Zeit wieder ab. Mögliche gravierende Folgen wie Tod und dauerhafte gesundheitliche Schäden machen zusammen etwa fünf Prozent aller Verdachtsmeldungen aus.

Entscheidend ist, ob die vermuteten Reaktionen von der Impfung ausgelöst wurden oder nur zufällig im zeitlichen Zusammenhang mit der Spritze auftraten. Das PEI rechnet am Beispiel der gemeldeten Todesfälle vor, was Fachleute bislang dazu wissen. Laut dem Bericht gingen bis Ende November bundesweit 1919 Verdachtsmeldungen ein, denen zufolge die Impfung den Tod des Impflings verursacht haben könnte. Betrachtet wird jeweils der Zeitraum bis 289 Tage nach der Impfung.

Einen „möglichen“ oder „wahrscheinlichen“ Zusammenhang zur Impfung sah das Institut in 78 Fällen, das sind gut vier Prozent. In diesen „Einzelfällen“ litten die Verstorbenen laut PEI an „bekannten Impfrisiken“ wie dem Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom, an Blutungen aufgrund eines erkrankungsbedingten Mangels an Blutplättchen oder an einer Herzmuskelentzündung. Im Übrigen ergebe der Vergleich der Sterblichkeit von Geimpften mit der allgemeinen erwarteten Sterblichkeit „für keinen der vier bisher in Deutschland eingesetzten Covid-19-Impfstoffe ein Risikosignal“. Dies gelte auch für Booster-Impfungen.

Alle diese Details konnte Scholz freilich nicht aus dem Ärmel schütteln, als er am Mittwoch im Plenum des Bundestages stand. Scholz sagte, er wünsche Sichert einen „offenen und ehrlichen Umgang mit den Fakten“. 60 Millionen Deutsche seien bereits doppelt geimpft. Scholz sagte: „Es ist gut gegangen, es hat ihnen genützt, und natürlich weiß jeder, dass es Nebenwirkungen geben kann.“