Debatte um Auffrischung : Wer soll wann den Booster bekommen?

Eine Arzthelferin in Bielefeld hält zur Booster-Impfung in einem Impfzelt eine Spritze bereit. Bild: Friso Gentsch/dpa

Nachdem sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür ausgesprochen hat, allen Menschen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen - auch wenn die letzte Impfung noch nicht sechs Monate her ist, ist eine Debatte über die künftige Impfkampagne entbrannt. Ärzte drängen auf Priorisierung bestimmter Gruppen, ähnlich wie zu Beginn der Impfkampagne gegen Corona im vergangenen Winter.

„Der gemäß Zulassung vorgesehene Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Immunisierung bei Personen ab 18 Jahren ist als zeitliche Richtschnur zu verstehen, der natürlich nicht tagesgenau einzuhalten ist“, heißt es in einem Brief von Spahn und dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, an alle Vertragsärzte in Deutschland, der der Zeitung Tagesspiegel am Dienstag vorlag.

„Sie können daher jede Patientin und jeden Patienten ab 18 Jahren, auch wenn sie nicht zu den Risikogruppen gemäß der aktuellen STIKO-Empfehlung wie ältere Personen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal gehören, zeitnah und auch vor Ablauf der sechs Monate im eigenen Ermessen impfen“, teilten Spahn und Gassen mit.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) plant, Booster-Impfungen für alle ab 18 Jahren zu empfehlen. Der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens sagte am Dienstagabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz, es werde nicht lange dauern, bis eine entsprechend Empfehlung komme. Laut Deutschlandfunk verwies er aber auch darauf, dass derzeit in Deutschland nur rund elf Prozent der über 60-Jährigen geboostert seien. Aktuell empfiehlt die STIKO eine Auffrischungs-Impfung vor allem für Menschen über 70 und auch für medizinisches Personal mit direktem Patientenkontakt.

Warnung vor Verteilungskampf

Der Deutsche Hausärzteverband lehnt Auffrischungsimpfungen für alle Interessierten zum jetzigen Zeitpunkt ab und warnt vor einem Verteilungskampf. Zuerst müssten die vulnerablen Gruppen wie Menschen über 70 Jahre und chronisch Kranke die sogenannte Booster-Impfung erhalten, sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt der Zeitung Rheinische Post.

„Diskussionen darüber, die ganze Bevölkerung quasi gleichzeitig ein drittes Mal zu impfen, helfen in der Impfkampagne nicht weiter.“ Denn jüngere und gesündere Menschen seien in der Regel auch sechs Monate nach der zweiten Impfung gut geschützt. Da der Schutz insbesondere vor schweren Verläufen auch darüber hinaus bestehe, könnten sie gegebenenfalls auch ohne Probleme etwas später die Booster-Impfung bekommen.

„Desolate Krisenkommunikation“

„Die Hektik durch eine desolate Krisenkommunikation, die auch durch die geschäftsführende Bundesregierung fortgesetzt wurde, führt nur zu unnötigem Stress in den hausärztlichen Praxen und trägt zumindest nicht zu Beschleunigung der Impfkampagne bei“, sagte Weigeldt.

Beim Wunsch nach einer raschen Auffrischung sei zu berücksichtigen, „dass dies möglicherweise zu Lasten von vulnerablen Patienten erfolgen würde“, sagte Weigeldt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch bei der dritten Impfung gelte es, die Gefährdeten besonders im Auge zu behalten. Zudem hätten viel zu viele Menschen noch nicht einmal die Erstimpfung erhalten.

Auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, befürwortet bei Auffrischungsimpfungen eine Vorrangprüfung ähnlich wie zu Beginn der Impfkampagne. Es sei nun „Auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz, für ein geordnetes Booster-Verfahren zu sorgen“, sagte Brysch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Eine Priorisierung nach Alter, Krankheit sowie Berufsgruppe muss erneut in Betracht gezogen werden.“

Bundesärztekammer: Impfzentren und neue Impfstellen

Die Bundesärztekammer dringt bei Bund und Ländern auf einen klaren Fahrplan für Millionen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen in diesem Herbst und Winter. Voraussetzung für die Beschleunigung der Impfkampagne sei es, „dass Bund und Länder jetzt geeignete Rahmenbedingungen für eine gleichermaßen sichere, unbürokratische und barrierearme Impfkampagne schaffen“, heißt es in einem Schreiben von Ärztepräsident Klaus Reinhardt an die 16 Länderchefs, das Kanzleramt und den Bundesgesundheitsminister, aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag fordert Reinhardt zur Entlastung der in der Grippesaison stark beanspruchten Praxen zusätzliche Impfangebote „durch Reaktivierung vorhandener Impfzentren, durch Schaffung von Popup-Impfstellen z.B. in Wohngebieten und in Einrichtungen des öffentlichen Lebens, durch Impfstellen an ausgewählten Krankenhausstandorten sowie durch Impfmobile insbesondere für den ländlichen Raum“.

Die Kommunen sollten zudem zentrale Terminvergabestellen für Auffrischimpfungen einrichten und insbesondere vulnerable Gruppen per Brief zur Booster-Impfung einladen.