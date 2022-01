Corona-Ängste : Der Jugend eine Stimme geben

Jugendliche auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Das Bild entstand im Mai 2021. Bild: dpa

Zu Beginn der Corona-Krise konnte man meinen, Junge seien besser vorbereitet als Alte. Sie verbrachten ohnehin viel Zeit vor Handy- und Computer-Bildschirmen, aus Sicht vieler Eltern zu viel. Nach bald zwei Jahren aber hat sich gezeigt, dass Erwachsene über bessere Strategien verfügen, den Pandemie-Alltag erträglicher zu machen: ein wenig Heimsport vorm ersten Zoom-Meeting, digitales Mittagessen mit der Kollegin, nach Feierabend einmal um den Block gehen.

Kindern und Jugendlichen fällt es schwerer, die Niedergeschlagenheit im Zaum zu halten. Als die Schulen geschlossen waren, schliefen viele, vor allem in bildungsfernen Familien, bis der Teams-Call des Lehrers sie weckte, gingen teils den ganzen Tag nicht raus, zockten bis in die Nacht Computerspiele oder scrollten durch Bilder perfekter Körper auf Instagram. Die Folgen sind bekannt: Gewichtszunahme, Essstörungen, Ängste, Depressionen. Im Juni 2021 waren 37 Prozent mehr Kinder und Jugendliche in therapeutischer Behandlung als im Juni 2019.