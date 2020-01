Connewitz : Die Heuchelei und Doppelmoral der Linken

Man stelle sich vor, nach rechtsextremistischen Ausschreitungen meldete sich ein CDU-Politiker zu Wort und beschuldigte die Polizei, sie habe mit ihrem aggressiven Vorgehen und mit „kalkulierter Provokation“ dazu beigetragen, dass es zu Gewaltausbrüchen gekommen sei. Der Mann könnte einpacken.

Gegen Extremisten, so hieße es in diesem Fall, die glaubten, es liege in ihrem Belieben, auf Polizisten loszugehen, wenn sie es für richtig hielten, könne gar nicht hart genug zurückgeschlagen werden. Bis hinauf zum Bundespräsidenten wird diese Marschroute vorgegeben – die ja nicht verkehrt ist.

Esken geht sogar noch einen Schritt weiter

Ganz anders im Falle von Linksextremisten wie jetzt nach der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz. Es beginnt schon damit, dass Extremisten in diesem Fall gar nicht beim Namen genannt werden. In den Nachrichten ist von „Linksautonomen“ die Rede; das klingt irgendwie sympathisch, jedenfalls sehr deeskalierend.

Aus der Linkspartei, sekundiert von Grünen und SPD (mit rühmlicher Ausnahme des Leipziger Oberbürgermeisters Jung), wird nicht den extremistischen Umsturzphantasien der Szene die Verantwortung gegeben, sondern – der Polizei!

Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, ging sogar noch einen Schritt weiter: Die Verantwortung liege, sollte eine falsche Polizei-Taktik zur Verletzung mehrerer Polizisten beigetragen haben, beim sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU). Alle Schwüre, Extremismus jeglicher Couleur zu bekämpfen, sind vergessen.

Es bestätigt sich, was bei Appellen immer wieder auffällt: Hass und Hetze scheinen ein Privileg von Rechtsextremisten zu sein. Kommen sie von linksextremistischer Seite, scheinen sie irgendwie für einen guten Zweck eingesetzt zu werden.

Eine Vertrauensfrage gegen die Polizei

So wird aus einer Straßenschlacht, die nicht stattgefunden hätte, wenn Linksextremisten unter Feiern etwas anderes verstünden, aus der politischen Mitte eine Vertrauensfrage gegen die Polizei und gegen die politische Führung des Landes gemacht. Das ist eine absurde Verdrehung der Zusammenhänge, die aber immer wieder zu beobachten ist: Geht es um Linksextremisten, herrschen im linken Lager eine Heuchelei und Doppelbödigkeit, die das Geschäft der Systemkritik geradezu mustergültig betreiben. Das Süppchen, das sich daraus kochen lässt, ist hinlänglich bekannt.

Nicht nur Rechte haben mitunter ein Problem, sich vom Rechtsradikalismus und Extremismus zu distanzieren. Ganz offenbar ist es auf der linken Seite nicht viel besser. Der Polizeieinsatz von Connewitz mag deshalb zu Recht gründlich und gewissenhaft untersucht werden – eine Untersuchung linker Naivität und Doppelmoral wäre ebenso gewinnbringend.

Sie könnte nicht nur Linksextremisten das Wasser abgraben, sondern auch Rechtsextremisten. Denn die stecken im Geiste mit den Demokratiefeinden und Menschenverächtern unter einer Decke, die es auf die „Bullen“ abgesehen haben. Sie heißen dann nur anders.