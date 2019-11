CO2-Reduktion : Altmaier verteidigt Klimapaket

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das vorerst gestoppte Klimapaket der Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. „Politik muss unterschiedliche Interessen in Einklang bringen“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ im Streitgespräch mit dem Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die Frage sei, „inwieweit die unbedingte Erreichung von CO2-Reduktionszielen über alle anderen Ziele zu setzen ist, selbst wenn es zum Verlust von Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätzen führen würde.“

Altmaier sagte, die Mehrheit der Politik stehe auf Seiten der Klimaforschung. „Keiner bestreitet, dass wir noch mehr tun müssen“, fügte er hinzu.

Klimaforscher Stefan Rahmstorf übte in dem Gespräch hingegen scharfe Kritik an dem Klimapaket. „Ich kann nicht im Entferntesten erkennen, dass die Bundesregierung etwas tut, was man als ernsthafte Anstrengung in Richtung 1,5 Grad bezeichnen könnte“, sagte er mit Blick auf das Ziel des Pariser Abkommens, den Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Klimaziele der Bundesregierung für die Jahre 2030, 2040, 2050 seien „so schwach, dass wir damit etwa doppelt so viel CO2 ausstoßen werden, wie es unserem Anteil an der Weltbevölkerung entspräche“, sagte Rahmstorf. Sein Eindruck sei, dass die Politik den Ernst der Lage noch nicht verstanden habe: „Wir stecken mitten in der Klimakrise.“

Der Bundesrat hatte wichtige Teile des Klimapakets der Bundesregierung am Freitag vorerst gestoppt. Wegen des zustimmungspflichtigen Gesetzes zu den steuerlichen Neuregelungen, zu denen die Pendlerpauschale und die Steuerermäßigung auf Bahntickets gehören, rief die Länderkammer den Vermittlungsausschuss an. Die Länder fordern eine andere Verteilung der finanziellen Lasten, die sich aus dem Klimapaket ergeben.