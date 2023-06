Kritik an Eisschnellläuferin : Pechstein verteidigt Auftritt in Uniform

In Uniform: Claudia Pechstein, Olympiasiegerin im Eisschnelllauf, spricht am 17. Juni 2023 beim CDU-Grundsatzkonvent in Berlin. Bild: dpa

Die Eisschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein hat sich nach der Kritik an ihrem Auftritt in Uniform bei einer CDU-Veranstaltung verteidigt. „Ein ausdrückliches Verbot des Uniformtragens auf Parteiveranstaltungen besteht nicht“, sagte Pechstein der „Bild“-Zeitung vom Montag. „Ich bin kein CDU-Mitglied. Ich war bei der CDU zu Gast – und zwar als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin.“

Gemäß der Polizeidienstvorschrift (PDV) 014, Ziffer 3.2 „Dienstkleidung außerhalb des Dienstes“ sei das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes erlaubt und nur bei Krankheit oder der Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes verboten. „Ich bin stolz darauf, seit 30 Jahren Bundespolizistin zu sein. Es ist mir eine Ehre, diese Uniform zu tragen. Ich würde sie auch wieder tragen“, sagte Pechstein weiter. Auch ihre sportliche Karriere habe sie der Bundespolizei zu verdanken, fügte sie hinzu.

CDU-Chef Merz weist Kritik zurück

Die Wintersportlerin war am Samstag auf einem CDU-Konvent in Berlin in Uniform aufgetreten und sorgte damit am Wochenende für Diskussionen. Beamte unterliegen nach dem Beamtenrecht der Neutralitätspflicht. Die Bundespolizei leitete in der Folge eine dienstrechtliche Prüfung ein.

Laut „Bild“ fragte Pechstein vor dem Auftritt sowohl einen Gewerkschaftsvertreter der Bundespolizei als auch einen Vorgesetzten. Der Auftritt in Uniform sei ihr freigestellt worden, sagte Pechstein demnach.

Neben der Kritik erlebte die Bundespolizistin dem Bericht zufolge auch Zustimmung. Sie sei gebeten worden, Impulse für das neue Grundsatzprogramm der CDU zu geben. „Dass einige Anregungen dabei waren, die auf große Zustimmung in der Bevölkerung stoßen, zeigen die zahlreichen positiven Nachrichten, die mich zwischenzeitlich erreicht haben“, sagte Pechstein der „Bild“. Dafür danke sie.

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt nahm die Sportlerin in Schutz: Pechstein sei „eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen aller Zeiten. Wir sollten stolz darauf sein, was sie für unser Land in der Welt erreicht hat“, sagte Voigt. Er sei „froh, dass sie auf unserem Grundsatz-Konvent klare Worte gefunden hat.“ Das mache eine lebendige Volkspartei aus, fügte der Thüringer CDU-Chef hinzu.

Auch CDU-Chef Friedrich Merz wies die Kritik zurück. Er sprach am Sonntagabend von einem „brillanten“ Auftritt Pechsteins. Sie habe aus ihrer Erfahrung gesagt, wie wichtig Vereine und Breitensport seien. Diese Aussage interessiere ihn wirklich und nicht das Äußere.

Pechstein gelang Einzug in den Bundestag nicht

In ihrer Rede hatte Pechstein unter anderem für eine Stärkung des Vereins- und Schulsports geworben. Sie mahnte auch Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an. Das sorge für mehr Sicherheit im Alltag. Öffentliche Verkehrsmittel „ohne ängstliche Blicke“ nutzen zu können, gehöre zu Problemen, die besonders Ältere und Frauen belasteten. Verbesserungen dort sollten wichtiger sein, „als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen“, sagte Pechstein.

Pechstein gewann bei Olympischen Winterspielen unter anderem fünfmal die Goldmedaille. Die Sportlerin war 2021 für die CDU in Berlin bei der Bundestagswahl angetreten, jedoch nicht ins Parlament eingezogen.