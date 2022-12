Wie soll man es denn nennen? : NRW ringt um eine Definition von Clankriminalität

Aktualisiert am

In Nordrhein-Westfalen streiten CDU und Grüne darüber, wie man das Phänomen krimineller Großfamilienstrukturen neu definieren kann. Mittlerweile zeichnen sich Umrisse eines Kompromisses ab.

Polizisten im Einsatz: Razzia gegen Clankriminalität am 4. Mai 2022 in Solingen Bild: dpa

Der innenpolitische Kontrast zwischen CDU und Grünen hätte in der Schlussphase des nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampfs nicht größer sein können. Im April stellte Innenminister Herbert Reul (CDU) das vierte NRW-Lagebild Clankriminalität vor, aus dem hervorgeht, dass die Polizei 2021 von Mitgliedern krimineller Großfamilien Vermögenswerte in Höhe von rund zehn Millionen Euro und damit so viel wie bisher noch nie abschöpfen konnte.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Trotz solcher Erfolge gebe es noch viel zu tun, man dürfe den Faden nicht abreißen lassen, mahnte Reul, der den Kampf gegen Clankriminalität seit 2017 zum Markenzeichen der CDU ge­macht hat. Schließlich habe es 2021 in 18 von 90 Ermittlungsverfahren der Organisierten Kriminalität „Bezüge zu kriminellen Mitgliedern türkisch-arabisch-stämmiger Clanfamilien“ gegeben.