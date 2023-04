Je näher ein Wahltermin rückt und je enger ein Rennen scheint, desto nervöser schauen die Strategen der Parteien auf die Umfragen der Meinungsforschungsinstitute. Sie erhoffen sich Antworten: Haben wir die richtigen Plakate geklebt, zündet unser Slogan, kommt unser Spitzenkandidat an, wie könnten wir nachsteuern, um auf den letzten Metern den entscheidenden Geländegewinn zu erzielen?

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart".

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Februar schien lange Zeit ein solch denkbar enges Rennen zu werden. Noch ein paar Wochen zuvor lagen SPD, Grüne und CDU dicht beieinander. Doch dann, vier Wochen vor der Wahl, hatte die Union in einer Umfrage von Infratest dimap einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor der SPD. Die Ergebnisse der meisten anderen Institute deuteten in dieselbe Richtung. Am Abend des Wahltags triumphierte die CDU mit 28,2 Prozent der Stimmen über die Sozialdemokraten mit 18,4 Prozent – alles nachzulesen auf www.wahlrecht.de.

Auf dieser Referenz-Website für Umfrage- und Wahlergebnisse wurde ein Institut wieder nicht berücksichtigt – und das, obwohl es damit wirbt, „Vorreiter für digitale Markt- und Meinungsforschung in Echtzeit mit dem größten Online-Panel“ zu sein. Es handelt sich um das in Berlin ansässige Unternehmen Civey, das nach eigener Darstellung mit Geld der Berliner Investitionsbank und der EU finanziert wird. Civey fällt immer wieder mit merkwürdigen Zahlen zu vermeintlichen Erdrutschen, Aufholjagden, Stimmungsumschwüngen, Kopf-an-Kopf-Rennen auf – die von reichweitenstarken Medienpartnern verbreitet und so zur Grundlage von politischer Stimmungsmache werden.

Kurz vor der Berlin-Wahl veröffentlichten „Spiegel“ und „Tagesspiegel“ wieder Civey-Zahlen. Lag die CDU zu diesem Zeitpunkt überall sonst klar vorne, hieß es nun im „Spiegel“, der Abstand zwischen CDU und SPD sei wieder kleiner geworden, die Grünen seien zurückgefallen. „Aus dem Dreikampf wird ein Duell.“ Ein paar Tage zuvor hatten die Sozialdemokraten im „Tagesspiegel“ die Union sogar mit 23 gegenüber 21 Prozent hinter sich gelassen.

Der SPD-Parteivorstand, der die Wahl schon verloren gegeben hatte, griff die Nachricht gerne auf: „Aus dem Dreikampf ist ein Zweikampf geworden“, twitterte @spdde. „Aktuelle Umfragen zeigen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU wird.“ Um möglichst viele SPD-Anhänger zu mobilisieren, spitzte das Kampagnenteam der Genossen den Civey-Befund zu: „Du hast die Wahl: Spaltung oder Zusammenhalt.“ Unter dem Wort „Spaltung“ war vor schwarzem Hintergrund der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner zu sehen, daneben vor rotem Hintergrund unter dem Wort „Zusammenhalt“ die Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey. Während die SPD-Politikerin lächelte, schürzte Wegner aggressiv die Lippen.

Mittlerweile will sich in Berlin niemand mehr an diese Zahlen erinnern, geschweige denn an das, was die SPD daraus machte. Wegner und Giffey sind gerade mit den Verhandlungen für eine große Koalition fertig geworden – aber Civey hält daran fest, korrekte Umfragewerte geliefert zu haben.

Anders als lange etablierte Anbieter erhebt das Onlineumfrage-Start-up Civey seine Daten nicht auch per Telefon, sondern mittels eines Klick-Tools, das auf den Websites von „Medienpartnern“ zu sehen ist. Nutzer werden nach dem sogenannten River-Sampling-Verfahren rekrutiert. Ähnlich wie ein Angler seine Rute auswirft, so fischen Klickdemoskopen im digitalen Medienstrom nach Befragungspersonen. Wer anbeißt, darf abstimmen.