Früher waren AfD-Versammlungen immer gut für Dauerstreit und heftige Kämpfe der verfeindeten Flügel. Bei der zweiten Runde der Europawahlversammlung der Partei in Magdeburg reichte es nur zu einem kleinen Eklat. Dafür sorgte die bayerische AfD-Politikerin Sylvia Limmer. Sie kritisierte am Freitag den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke und seine Anhänger scharf. Die „strammen Höcke-Kader“ hätten sie auf Befehl kaltgestellt, sagte Limmer.

Die 57 Jahre alte Politikerin aus dem oberfränkischen Bayreuth ist eine von elf Abgeordneten, die bisher für die AfD im Europaparlament sitzen. „Wohlverhalten und Konformität der Partei gegenüber“, „Mitläufertum“ und „Gefälligkeitswirtschaft“ seien nun die wichtigsten Eigenschaften in der AfD geworden, bei der Kandidatenaufstellung zur Europawahl 2024 habe es eine „verantwortungslose Klüngelpolitik“ gegeben. Limmer war zuvor bei Bewerbungen um Platz vier und Platz 13 der Liste gescheitert.

Später sagte Limmer der ARD, leider habe „das Lager um Höcke wesentliche politische Erfolge verbuchen können, wie ein Blick auf die EU-Kandidatenliste zeigt“. Parolen hätten eine sachliche Auseinandersetzung mit der EU-Politik ersetzt, sagte sie weiter. Bei einigen Bewerbern zeige sich eine „offensichtliche Unkenntnis der EU-Strukturen“. Es dürfe bezweifelt werden, ob der „zunehmend rüpelige Ton“ der AfD auf internationaler Bühne helfe, so Limmer, die ihre Kandidatur für einen der hinteren Listenplätze zurückzog.

Chrupalla öffnet Höcke die Tür

Für die eigentliche Überraschung sorgte dann am Sonntag aber Ko-Parteichef Tino Chrupalla selbst – zwar nicht auf dem Parteitag, sondern im Sommerinterview mit dem ZDF. Auf die Frage, ob er sich eine Ablösung im Parteivorsitz durch Höcke, den Rechtsaußen der Partei, vorstellen könne, sagte Chrupalla, das seien „Personaldiskussionen, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit führe“. Allerdings nährte der AfD-Chef diese Spekulation dann selbst. Er sei bald im fünften Jahr Parteichef, das müsse man „auch erst mal in der AfD schaffen“. Natürlich gebe es „auch ein Leben nach dem Parteivorsitz“, machte Chrupalla die Tür für eine Nachfolgedebatte noch einen Spalt mehr auf.

Überraschend war auf der Versammlung daneben noch, dass es die mehr als 500 Delegierten bis zum späten Samstagabend schafften, alle Kandidaten für die Europawahl zu wählen. In der ersten Runde am vergangenen Wochenende hatte die Versammlung nur 15 Kandidaten aufgestellt, weil sie so viele hatte durchfallen lassen. Nun stellte sie weitere 20 Kandidaten auf, insgesamt also 35 und damit fünf mehr als ursprünglich geplant. Das sei wegen der hohen Umfragewerte nötig, befanden die Delegierten, auch wenn eine Umfrage vom Wochenende den Höhenflug der AfD als erstmals gebrochen ausgab – das Umfrageinstitut Insa sah die Partei von 22 auf 21 Prozent Zustimmung gefallen.

Eine 26 Jahre alte Frau mit 21 Jahren Berufserfahrung

Gewählt wurden aber auch diesmal nicht alle Bewerber. Für Fragen zu ihrem Lebenslauf hatte die Bewerberin Marie-Thérèse Kaiser gesorgt. Sie ist 26 Jahre alt, hatte aber 21 Jahre Berufserfahrung in ihrer Vita angegeben. Gleich zweimal fragten Delegierte, ob das denn korrekt sei. Kaiser aber antwortete: „Das ist korrekt, ich habe mit vier Jahren das Modeln angefangen.“ Sie habe „in diesem Haifischbecken mein ganzes Leben gearbeitet“. Sie fügte hinzu: „Und wer in der Modeindustrie gearbeitet hat, der wird die Politik als Streichelzoo verstehen.“

Obwohl Kaiser zahlreiche Schlagworte des radikalen rechten AfD-Flügels verwendete, etwa „das fanatische Verfolgen von utopischen Klimazielen“ und den „Bevölkerungsaustausch“ – „alles Symptome eines bösartigen Tumors, der in dieser EU streut“, wurde die Höcke-Gefolgsfrau, die schon wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, am Ende von nur knapp 16 Prozent der Delegierten gewählt, womit sie den Einzug in die Stichwahl verpasste.

Am Sonntag stimmten die Anwesenden dem Programm zur Europawahl einstimmig zu. Viele Bewerber hatten sich für einen Austritt Deutschlands aus der EU ausgesprochen. Doch die Parteiführung wollte diesen Passus vermeiden. In einer Nachtsitzung hatte die Programmkommission einen Kompromiss erarbeitet, wie die Ko-Vorsitzende Alice Weidel sagte. Er wurde am Sonntag angenommen. Danach sieht die AfD die Europäische Union als gescheitertes Projekt und fordert eine Neugründung als „Bund europäischer Nationen“.

So ist es nun in der Präambel des Programms für die Europawahl festgeschrieben. Von der „geordneten Auflösung“ der EU, die in einem Programmentwurf vom Juni gefordert wurde, ist nun nicht mehr die Rede. Auch der Austritt Deutschlands wird nicht mehr genannt. Die Rede ist allerdings von einem „vollständigen Versagen der EU in allen Bereichen, die Europa existenziell betreffen“. Auch der Euro wird weiterhin abgelehnt, ebenso wie EU-Sanktionen, wobei Russland nicht genannt wird.