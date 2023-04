Christsein heute : Wenn Kirche nur immer so wäre

„Suchet der Stadt Bestes“, heißt es in der Bibel. In Recklinghausen lassen sich das hunderte Menschen nicht zweimal sagen.

Bärbel Baucks hatte gepredigt. Obwohl es ein Sonntag war und ein katholischer Gottesdienst gefeiert wurde? Oder gerade weil es so war? Weder noch. Denn was richtig ist, weil es gut ist, das entscheidet nicht ein Papst, ein Bischof oder irgendeine andere Obrigkeit. Jedenfalls nicht hier, nicht an diesem Ort.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Gastkirche nennt sich der schlichte Saalbau, der vor mehr als 600 Jahren als „des hilligen Gestes capellen“ an dieser Stelle mit dem Geld frommer Bürger errichtet wurde. So alt ist kaum ein Gebäude in Recklinghausen, obwohl die 120.000-Einwohner-Stadt am Übergang vom Ruhrgebiet in das Münsterland noch manchen Rest ihres einstigen Charmes bewahrt hat. Als die einfache Glocke unter dem schlichten Dachreiter zum ersten Mal erklang, duckte sich hinter dem Kirchlein schon ein Gasthaus der besonderen Art: das „hilligen Gestes huse“, um Armen und Bedürftigen ein Dach über dem Kopf zu schenken, Brot für jeden Tag und eine helfende Hand.

Und immer noch und immer wieder gibt es hier Menschen, die Gastkirche und Gasthaus in diesem Sinn mit Leben erfüllen. Ob Mitglied einer Kirche oder nicht, das hat nichts zu bedeuten. Für das, was sie schenken und wie sie es tun, brauchen sie keine Kirche, die ihnen sagt, was gut und richtig ist. Sie wissen es, weil sie tun, was sie glauben.

Gregor etwa ist der Vorsitzende des Gasthausrates und an diesem nasskalten Mittwochmorgen der Erste, der die Gäste begrüßt, die zum wärmenden Frühstück in dem einladenden Haus hinter der unscheinbaren, in einer Häuserzeile der Fußgängerzone gelegenen Kirche kommen. Beate und Hiltrud heißen die beiden Köchinnen, die an dem großen Herd des ehemaligen Altenheims das Mittagessen für das Gasthaus zubereiten.

„Der Ort, wo man lebt, bestimmt einen“

Am späten Vormittag wird eine Mitarbeiterin der Drogenberatung einen randvollen Topf mit einer stärkenden Mahlzeit für die Rauschgiftkranken auf der Platte hinter dem Hauptbahnhof abholen. Karsten, der Sozialarbeiter, gibt die Berechtigungskarten für die Recklinghäuser Tafel aus, die vom Gasthaus und dem Sozialdienst katholischer Frauen getragen wird. Es gibt eine Beratung von Flüchtlingen und anderen Menschen, die ihren Alltag zwischen Tafel, Jobcenter und Ausländerbehörde ohne sachkundige Hilfe nicht bewältigen könnten. Und am nächsten Mittwoch wird auch Walter wieder da sein, der Arzt, der für die da ist, die keine Krankenversicherung haben.

Aber heute ist Rainer da. Der vormalige Geistliche ist für ein Gespräch mit jedem und jeder bereit, der oder die ein offenes Ohr sucht. Mittags sieht man Ludger Ernsting, den katholischen Pfarrer am Gasthaus und an der Gastkirche, am Ende des Gottesdiensts in der Kirche den Segen sprechen, nachmittags, während im Parterre Kaffee und die gespendeten Kuchen auf den Holztischen stehen, richtet Dorothee, Theologin, Sozialarbeiterin und einst Ansprechpartnerin für Betroffene von sexueller Gewalt, den Raum unter dem Dach her, in dem sich am Abend eine der vielen Trauergruppen treffen wird und vielleicht eine der beiden Ordensschwestern Judith und Franziska oder der beiden Canisianerbrüder Bernhard und Reinhard des Nachts, wenn die Klingel geht und wieder einmal eines der fünf Zimmer im Parterre gefragt ist, die für Menschen in akuten Krisensituationen gedacht sind. Oder auf den Fluren Ma­tratzen ausgelegt werden, damit niemand erfriert, dessen Heimat die Straße ist.

„Der Ort, wo man lebt, bestimmt einen“, sagt Pfarrer Ernsting. Als junger Theologiestudent hatte er während eines Praktikums im Bergbau im Gasthaus bei Pfarrer Bernhard Lübbering Quartier bekommen. Seit 2009 ist dieses Zuhause sein Ort – aber nicht nur seiner.