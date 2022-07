Regenbogenfahne am Reichstag : Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der Toleranz

Die Zeiten sind vorbei, da Millionen deutscher Kinder singen mussten, die Fahne sei mehr als der Tod. Aber Fahnen als staatliche Symbole gibt es noch. Sie stehen unter besonderem Schutz. Und sie stehen auch immer noch für die gesamte Gemeinschaft, was sich in dieser Zeit vor allem an Flagge und Farben der Ukraine zeigt.

Viele Politiker schmücken sich damit, auch hiesige. Sie lassen staatliche Gebäude anstrahlen und erklären so ihre Solidarität mit dem überfallenen Land, ganz gleich, ob sie vorher noch ziemlich gute Beziehungen zum russischen Aggressor pflegten. Was läge da näher, als ganz offiziell die ukrainische Flagge auch vor Amtsgebäuden zu hissen – auch auf dem Reichstag. Auf dessen Türmen wehen normalerweise dreimal die deutsche und die europäische Fahne.

Auch ein Zeichen der Staatsräson

Das heißt nicht, dass Deutschland zu einem Viertel europäisch ist – ist aber ein Zeichen dafür, dass dieses Land festes Mitglied im europäischen Staatenverbund ist, in dem gemeinsam für alle Staaten vorrangiges Recht gesetzt wird. Schließlich wird in der Präambel des Grundgesetzes ein vereintes Europa als Auftrag formuliert. Nötig wäre dieses Bekenntnis auf dem Dach des Reichstages freilich nicht, denn genau dafür stehen ja die Farben Schwarz-Rot-Gold.

Flaggen ausländischer Staaten können gehisst werden, um Trauer über den Tod von deren Oberhäuptern zu bekunden. Nun sterben täglich Männer, Frauen und Kinder durch russische Hand in der Ukraine. Zwingend ist eine solche Beflaggung nicht: Vielleicht wäre das auch ein übertriebenes Zeichen. Schließlich behandelt die deutsche Politik die überfallene Ukraine ja gerade nicht so, als sei sie ein Teil von uns. Trotz überschwänglicher Rhetorik und zahlreicher Besuche steht man eben nicht bedingungslos hinter ihr und gibt nicht alles, um zu helfen. Auch diese Haltung kann man begründen – was man dann auch tun sollte. Auch dafür steht jedenfalls Schwarz-Rot-Gold: für deutsche Staatsräson.

Der Staat ist nicht mehr neutral

Die Fahne symbolisiert dieses Land unter dem Grundgesetz. Die Farben stehen für die Einheit des Landes als demokratischer Rechtsstaat und Bundesstaat mit seiner ganzen Geschichte und seinen Erfahrungen. Schwarz-Rot-Gold ist ein Zeichen früh erkämpfter Freiheit. Heute erst recht für Gleichberechtigung und Toleranz – und auch dafür, dass man gegen Diskriminierungen mit Erfolg vorgehen kann.

Umso erstaunlicher, dass anlässlich des „Christopher Street Day“ die Regenbogenfarben auf dem Parlament gehisst wurden. Auch das Kanzleramt, der Bundesrat sowie Bundesministerien flaggten das Symbol – und zeigten so, in den Worten von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), „Flagge für Toleranz und Vielfalt“. Damit werde für alle sichtbar: „Schwule, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuelle sind ein wertvoller Teil unseres Landes.“ Die zuvor untersagte Sonderbeflaggung war durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aufgehoben worden.

Protest regte sich dieses Mal nicht. 2014 gab es darüber in der schwarz-roten Koalition noch Streit. Das Handeln der Ministerien war nicht einheitlich; letztlich pochte die Bundesregierung auf die Neutralität des Staates. Die ist heute offenbar perdu.

Jeder kann persönlich für alles werben

Dabei stellt sich schon die Frage, ob nur die von der Bundestagspräsidentin genannten Menschen ein „wertvoller Teil unseres Landes“ sind. Oder werden sie nach Ansicht der Regierung immer noch diskriminiert, was im Einzelfall gewiss stimmt, aber auch für andere Gruppen gilt, etwa Sinti und Roma. Oder soll die Sonderbeflaggung Auftakt für weitere besondere Sympathiebekundungen staatlicherseits sein?

So könnte man etwa am „Tag der Heimat“ an die Millionen Landsleute erinnern, die aus den Provinzen in den einst deutschen Ostgebieten vertrieben wurden – und an deren Farben. Oder wäre das rückwärts­gewandt? Nicht minder als das staatliche Herausheben nur einer Community. Jeder, auch jeder Politiker, kann auf seine Weise und auf jedem Marsch für Gruppenrechte oder allgemein für Toleranz werben.

Bundesregierung und Bundestag aber gehen doch offiziell hoffentlich davon aus, dass wir den Ständestaat überwunden haben und Partikularinteressen nicht über der Gemeinschaft stehen. Unter den Farben Schwarz-Rot-Gold sollte sich jeder versammeln können. Wenn nicht, sollte der Staat das als Auftrag begreifen.

Der Stolz, den etwa die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt am „Christopher Street Day“ öffentlich machte („Happy Pride“), wird an anderer Stelle vermisst. Dass CDU und CSU schweigen, hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern mit der Angst, für aussätzig gehalten zu werden. Was wiederum keine Haltung ist. Dabei geht es doch nur um ein Bekenntnis zu diesem Land, zu den Farben „Schwarz-Rot-Gold“, unter denen sich alle wiederfinden können.