Sicherheitskonferenz : Heusgen löst Ischinger als Chef ab

Christoph Heusgen 2020 in New York Bild: dpa

Die Münchener Sicherheitskonferenz erhält einen neuen Chef. Christoph Heusgen, der langjährige außenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, soll von 2023 an das bedeutendste außen- und sicherheitspolitische Forum in Deutschland leiten. Ischinger, der die Sicherheitskonferenz seit 2008 verantwortet und der zuvor unter anderem Staatssekretär im Auswärtigen Amt sowie Botschafter in Washington und London war, sagte im Gespräch mit dem „Handelsblatt“, nun sei es Zeit für einen Führungswechsel. Er solle nach der für Ende Februar 2022 terminierten nächsten Münchener Sicherheitskonferenz stattfinden. Ischinger fügte hinzu, er selbst wolle noch weiter als Präsident des Stiftungsrates fungieren.

Ischinger hatte die Münchener Sicherheitskonferenz seit 2008 nicht nur über ihre Jahrestagung hinaus zu einer permanenten außenpolitischen Analyse-Institution fortentwickelt, sondern auch durch die Überführung in eine Stiftung ihre Organisationsform robuster und unabhängiger gemacht. Heusgen sagte nach seiner Berufung zum künftigen Vorsitzenden der Konferenz durch den Stiftungsrat, er freue sich, nun das Erbe von Ewald von Kleist, dem Gründer des Forums, und seiner Nachfolger Horst Teltschik und Ischinger antreten zu können. 2023 begeht die Institution, die 1963 als „Wehrkundetagung“ in München gegründet wurde, ihr sechzigjähriges Bestehen.

Heusgen bringt in die neue Funktion Kontakte und Erfahrungen aus seiner zwölf Jahre währenden Zeit im Kanzleramt und seiner anschließenden vier Jahre langen Verwendung als deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York mit.