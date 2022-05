Ankündigung Lambrechts : Sieben Haubitzen für die Ukraine

Deutschland wird der Ukraine sieben Panzerhaubitzen liefern und die Bedienmannschaften dafür in den nächsten Woche in der Artillerieschule Idar-Oberstein ausbilden. Das teilte Verteidigungsministerium Christine Lambrecht (SPD) am Rande eines Truppenbesuchs im slowakischen Silač mit. Die Haubitzen gehören zu den modernsten Waffensystemen der Bundeswehr, sie können auf eine Reichweite bis etwa 40 Kilometer Ziele präzise treffen. Die Haubitzen kommen aus Bundeswehr-Beständen, befinden sich aber in der Wartung. Deshalb mindert die nun zugesagte Lieferung nach Angaben Lambrechts nicht die Fähigkeiten der Bundeswehr. „Dadurch wird die Truppe nicht in ihrem ureigenen Auftrag geschwächt“ sagte Lambrecht, die sich auf dem Rückweg von einer Balkan-Reise befand und in Sliač drei Staffeln des Patriot-Systems besuchte.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Nach ihren Angaben werden in Kürze die ersten Artilleristen der ukrainische Armee zur Ausbildung nach Deutschland kommen. Wie lange die Schulung auf den deutschen Haubitzen dauert, hänge, so Generalinspekteur Eberhard Zorn, davon ab, wie erfahren sie mit der Arbeit an Haubitzen seien. Die Ukraine besitze überwiegend Systeme sowjetischer Bauart aus den achtziger Jahren. Was die Lieferung von Munition betrifft, so bekomme die ukrainische Armee „Anfangsmunition“ aus den knappen Beständen der Bundeswehr. Den Angaben zufolge ist die Haubitzen-Munition des Kalibers 155 Millimeter aber gängig, auch etwa für die bereits ausgehändigte „Triple Seven“-Haubitzen aus Amerika. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine angeblich bereits mehrere zehntausend Artillerie-Granaten geliefert.

Vor Deutschland hatten bereits die Niederlande angekündigt fünf der Kettenfahrzeuge, die, hinreichend gepanzert und mit einer 155mm-Kanone versehen, einen beweglichen Artilleriekampf führen können. Dabei kommt es auch darauf an, gegnerischer Aufklärung nach dem Feuern möglichst rasch auszuweichen. Die Panzerhaubitze, eine Kettenfahrzeug auf der Basis des Leopard-Panzers, ist dazu besonders geeignet. Man kann, so heißt es aus der Bundeswehr, die Haubitze als Teil eines komplexen Systems verschiedener Radar- und Zielsysteme verwenden, aber durchaus auch „unbürokratisch und hochdynamisch“. Die Lieferung der Rahmeninfrastruktur sei jedenfalls nicht Teil des ausgehandelten Pakets.

Die Ausbildung des Personals für die fünf von den Niederlanden zu liefernden Haubitzen findet ebenfalls in Deutschland statt, wo im Rahmen deutsch-niederländischer Partnerschaft in der Regel auch niederländische Artilleristen für die Haubitze ausgebildet werden. Eng kooperieren beide Länder auch bei den Flugabwehrraketen Patriot. Bei den drei in der Slowakei stationierten Staffeln handelt sich um zwei deutsche mit etwa 230 Bundeswehr-Soldaten, die dritte Staffel kommt aus den Niederlanden. Lambrecht traf am Freitag auf der slowakischen Luftwaffenbasis sowohl ihren slowakischen Gegenüber als auch die niederländische Verteidigungsministerin.