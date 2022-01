Christina Stumpp : Schon immer im Merz-Lager

In der Politik gibt es selten Zufälle. Christina Stumpp wird im September aufgrund zweier Zufälle die erste stellvertretende CDU-Generalsekretärin werden: Die 34 Jahre alte Politikerin bekam Anfang Juni vergangenen Jahres die Chance, Bundestagsabgeordnete zu werden, weil der wegen zweifelhafter Nebentätigkeiten in die Kritik geratene Joachim Pfeiffer in Waiblingen überraschend nicht mehr antrat. Die Verwaltungswirtin, die auch einen Bachelor im Steuerrecht hat, erreichte auf Anhieb 60 Prozent bei der Mitgliederversammlung.

Ihr Bundestagswahlkreis ist für die CDU auch in schlechten Zeiten eine sichere Bank. Mit Ausnahme des bekannten FDP-Politikers Karl-Georg Pfleiderer in den fünfziger Jahren und eines Sozialdemokraten in den siebziger Jahren gewann in Waiblingen immer die CDU – so auch Stumpp.