Streit in der Ampel : Erst schlagen, dann vertragen

Besonders von der SPD-Linken kommt scharfe Kritik an Lindners Steuervorschlägen. Solcher Streit ist in der Ampel nichts Ungewöhnliches. Die Zusammenarbeit klappt trotzdem.

Der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, der PL, fehlt es nicht an Selbstbewusstsein. Ende Juni verbreitete sie eine Mitteilung, in der es hieß, auch in dieser Wahlperiode sei die PL „die größte und einflussreichste Strömung“ in der Fraktion. 95 der 206 sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten gehören zur Parlamentarischen Linken, darunter der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, drei seiner Stellvertreter, Parlamentspräsidentin Bärbel Bas, Ge­sundheitsminister Karl Lauterbach, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und Ge­neralsekretär Kevin Kühnert.

Christian Lindner wird vermutlich nicht täglich die Liste der PL-Mitglieder studieren. Aber der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister dürfte spätestens mit Unterzeichnung des Koalitionsvertrages geahnt haben, dass es ein Problem gibt.

Jetzt, mitten in der parlamentarischen Sommerpause, wird dieses noch einmal deutlich herausgearbeitet. Lindner hatte, erst über die F.A.Z. und an­schließend mit einem Auftritt am Mittwoch in Berlin, seine Pläne vorgestellt, die sogenannte kalte Progression abzubauen. So will er mit einer Steuersenkung verhindern, dass Menschen mit or­dentlichem Einkommen nichts von einer Gehaltserhöhung haben, weil diese durch eine höhere Steuerklasse gleich wieder aufgefressen wird.

Die FDP hat ein schlimmes Frühjahr hinter sich mit schlechten Ergebnissen bei Landtagswahlen, vor allem dem Verlust der Macht in Lindners Heimat Nordrhein-Westfalen. Steuersenkungen gelten der FDP seit jeher als Wunderwaffe, um ihre Klientel zu beglücken.

Die Absage ist deutlich

Ebenso wenig wie Lindners Ampelpartner SPD und Grüne grundsätzlich von dessen Vorschlag überrascht wurden, dürfte Lindner mit Beifall von links ge­rechnet haben. Allerdings war die Absage dann doch sehr deutlich. Wiebke Esdar, eine der drei Sprecherinnen der PL bezeichnete im Gespräch mit der F.A.Z. das Thema Einnahmen und Ausgaben als den „großen Knackpunkt“ beim Zusammenwirken der Koalitionspartner.

„Christian Lindner will die kalte Progression abbauen und auch hohe Einkommen entlasten. Dafür sehen wir keinen Spielraum.“ Die Entlastung von Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen sei wichtiger. Das könne über zusätzliche Einnahmen wie eine Vermögensabgabe oder eine Übergewinnsteuer finanziert werden oder „über die Aussetzung der Schuldenbremse“.

Die Zustimmung des Kanzlers reicht nicht

Andere Genossen waren milder. Achim Post, einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die nicht zur PL gehören, reagierte auf Lindners Vorschläge mit den Worten, dass ein „kräftiger Entlastungsimpuls bis in die Mitte der Gesellschaft“ richtig und notwendig sei, kritisierte aber, dass die hohen Einkommen besonders stark entlastet würden und der Vorschlag sozial „noch nicht ganz“ ausgewogen sei. „Hier sollten wir nach­bessern.“

Am liebsten dürfte Lindner wohl den Kommentar von Kanzler Olaf Scholz gehört haben. Seitens der Bundesregierung hieß es am Mittwoch, Scholz habe „grundsätzliches Wohlwollen“ ge­genüber Lindners Plänen. Sie seien als Teil eines größeren Gesamtkonzepts zu sehen.

Doch bei aller Bedeutung des Bundeskanzlers erhält der Finanzminister die erforderliche Bundestagsmehrheit nur, wenn er auch die Parlamentarische Linke auf seine Seite bekommt und natürlich die Grünen. Deshalb hat er in einer Art vorauseilender Verneigung nach links in seinen Vorschlag gleich eingearbeitet, dass er die Tarifeckwerte bei „Spitzeneinkommen“, die jenseits von 250.000 Euro liegen, nicht angleichen wolle. Er erinnerte daran, dass sein Vorgänger, also der Sozialdemokrat Scholz, solches in seiner Zeit als Bundesfinanzminister noch ge­tan habe.