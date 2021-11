Koalitionsverhandlungen : Wird Lindner Finanzminister?

Aktualisiert am

Auf dem Weg zur Ampel: Christian Linder läuft in Berlin am 21. Oktober zu den Verhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen. Bild: Reuters

Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP treten an diesem Donnerstag in Phase zwei ein. Dann müssen die fast 300 Unterhändler der drei Parteien alle jene Fragen und Forderungen abarbeiten, die in der ersten Formulierungsphase eines gemeinsamen Koalitionsvertrags strittig geblieben waren. Zu welchen Streitpunkten Kompromisse gefunden werden müssen, halten die beteiligten Unterhändler weitgehend vertraulich.

Allenfalls allgemeine Unzufriedenheiten werden mitunter laut. Die Grünen klagen etwas, die Grundsatzaussagen zum Klimaschutz, die das gemeinsame, veröffentlichte, Sondierungspapier der drei Parteien enthält, seien viel zu schlapp. Davon abgesehen wird nur eine Forderung in der Öffentlichkeit immer wieder erneuert – oder jedenfalls im Bewusstsein gehalten: dass der FDP-Partei- und -Fraktionsvorsitzende Christian Lindner neuer Finanzminister werden müsse.

Angesichts der Grundsatzverabredung der möglichen Koalitionspartner, im Stillen zu verhandeln und öffentliche Streitereien um abweichende politische Positionen und Ansichten zu vermeiden, ließe sich das stete öffentliche Erinnern an die zentrale Forderung der FDP als ein taktischer Fehler werten. Doch für die Freien Demokraten steckt darin sowohl ein Anspruch als auch ein Defizit.

Konkurrierende Hoffnungen

Den Anspruch hat ihr Schatzmeister Harald Christ jetzt aufs Neue formuliert. Christ, der politisch lange bei den Sozialdemokraten beheimatet war und erst seit eineinhalb Jahren zur FDP gehört, sagte der Wochenzeitschrift Der Spiegel, dass „die FDP das Ressort bekommen sollte“. Er lobte seinen Parteivorsitzenden mit den Worten, „Christian Lindner wäre ein sehr guter Finanzminister“. Vor zwei Wochen hatten führende FDP-Politiker in ähnlicher Weise Ansprüche in Lob verpackt. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Marco Buschmann hatte beteuert, Lindner sei der beste Kandidat für das Finanzministerium.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hatte gewarnt, wenn die FDP das Ziel, das Finanzministerium zu besetzen, nicht durchsetzen könne, dann habe sie „die Torte im Gesicht“. Der FDP-Vorsitzende selbst sah sich daraufhin eher veranlasst, diese Forderungen wieder einzufangen: Er rate „von verfrühten Personaldiskussionen ab“, sagte Lindner – dann legte er vor zwei Wochen im Fernsehen eine Spur, wie konkurrierende Hoffnungen von FDP und Grünen auf das Finanzressort entschärft werden könnten: Es werde ja auch ein ganz neues großes Klimaministerium geben, sagte Lindner damals, offenkundig in Richtung der Grünen als natürliche Aspiranten.

Westerwelles Fehlentscheidung?

Der Schatzmeister Christ, der jetzt die Forderung nach dem Finanzministerium wieder aktualisierte, gab auch einen Hinweis auf die Gründe. Er sprach von einer „logischen Folge“ in der künftigen Koalitions-Konstellation: Die SPD stehe für das Soziale, die Grünen für das Ökologische, die FDP für Wirtschaft und solide Finanzen. In dieser Wesensbeschreibung fühlen sich die Freien Demokraten selbst allerdings weniger sicher, als sie es den anderen beiden Parteien für deren Wesenskern zumessen.

In der westdeutschen Vergangenheit hat die FDP zwar viele Jahre lang auch das Wirtschaftsressort versehen, das Finanzministerium hingegen wurde von ihr nur in den Jahren 1961 bis 1966 zwei Mal besetzt. Stattdessen stellte sie in den Koalitionsregierungen, denen sie angehörte, vier Mal die Außenminister (Scheel, Genscher, Kinkel, Westerwelle), die das Ressort jeweils mit der Vizekanzlerschaft verbanden und dessen Renommee zur Profilbildung nutzten. Dieser Gewohnheit folgte bei der Regierungsbildung 2009 als Letzter der damalige FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle.

Der langjährige FDP-Finanzpolitiker Hermann Otto Solms beschreibt in seinen Erinnerungen, wie sich diese Aufgabenverteilung damals aus Sicht der Freien Demokraten als Fehlentscheidung entpuppte. Die FDP hatte schon 2005 im Wahlkampf Steuerreformen und Finanzpolitik groß auf ihr Banner geschrieben, Solms war schon damals als aussichtsreiche Besetzung für das Finanzministerium präsentiert worden.

Doch das Wahlergebnis, das den Unionsparteien nur einen knappen Vorsprung vor der SPD gewährte, ließ 2005 keine Koalition von Union und FDP zu. Vier Jahre später hatte sich die finanzpolitische Orientierung der Partei nicht verändert. Doch als es damals zu einer Regierungsbildung reichte, griff Westerwelle nach dem Auswärtigen Amt und ließ den Anspruch auf das Finanzressort fahren. Solms meinte später, Westerwelle habe verkannt, dass das Außenministerium viel von seiner Bedeutung eingebüßt hatte. In den folgenden vier Jahren, so berichten Zeitzeugen aus der Führungsriege der Freien Demokraten immer wieder, sei es ihnen nie gelungen, den Koalitionspartner CDU/CSU dazu zu bewegen, wenigstens einige finanzpolitische Reformvorschläge aufzunehmen.

Diese Erfahrungen haben Lindner geprägt. Er hat schon Monate vor der Bundestagswahl begonnen, nicht nur für die finanzpolitischen Vorstellungen seiner Partei zu werben, sondern auch für seine eigene Person im Amt des Finanzministers. Er tat das nicht nur um des Profils der FDP willen, sondern auch, um erwartete Ambitionen der Grünen zu bremsen. Dazu brachte er von sich aus die Vorstellung ins Spiel, womöglich könne der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck auch Finanzminister werden wollen, und bat dann stets sein Wahlkampfpublikum, sich diese Alternative vorzustellen. Habeck hat solche Absichten nie bestätigt und stattdessen gewarnt, wer zu eifrig öffentliche Bedingungen formuliere, der steigere am Ende „nur die Fallhöhe“ auf den Boden der Tatsachen.