Die FDP ist in der Krise – aber steht einig hinter ihrem Vorsitzenden Christian Lindner. Das hat Gründe in der Geschichte und in der Person Lindner selbst.

Manche staunen: Die FDP hat fünf Landtagswahlen in Folge verloren, fühlt sich in der Ampelregierung so fremd wie ein CEO in einer Frühstückspension und muss sich dann auch noch vom CSU-Chef Markus Söder anhören, sie sei „leider“ – das ist das Tückischste daran – eine linke Partei geworden. Für all die Demütigungen könnte die FDP ihren Vorsitzenden Christian Lindner büßen lassen. Doch was tut sie? Sie wählte ihn auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende mit satten 88 Prozent wieder.

Die Krise der FDP ist nicht die Krise Lindners. Das liegt zum einen daran, wie er sich in der Krise verhält, zum anderen daran, worin die Partei die Krise begründet sieht.