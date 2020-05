FDP-Chef Christian Lindner : „Die Einschränkungen sind nicht verhältnismäßig“

Aktualisiert am

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner verlangt, dass die Regierung in der Corona-Krise mehr Freiheiten ermöglicht. Wenn die Hygienevorschriften umgesetzt würden, sollte jedes Restaurant und jedes Geschäft öffnen dürfen.

Herr Lindner, freuen Sie sich, dass Sie an diesem Sonntag wieder in die Kirche gehen können oder in den Zoo?

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Die Dankbarkeit hält sich in Grenzen, weil die Einschränkungen der Freiheit insgesamt nicht mehr verhältnismäßig sind und mögliche Öffnungen verzögert werden. Die vielen Verbote und teils widersprüchlichen Ausnahmen sollten durch ein Prinzip ersetzt werden: Wenn ein Hygienekonzept vorliegt, also Abstand zwischen den Menschen, Desinfektion, Schutzmaterial wie Masken, dann sollte jeder Laden, jedes Lokal, jedes Hotel, jede Schule und jeder Betrieb öffnen dürfen.