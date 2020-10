Gefahren durch Coronavirus : Drosten warnt vor falschen Informationen

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Es fehlt Pflegepersonal

Die Berliner Charité bereitet sich auf einen neuen Anstieg bei den schwer kranken Covid-19-Patienten vor. Es würden wieder andere, planbare Eingriffe und Behandlungen aufgeschoben oder ausgesetzt, obwohl die Klinik nicht einmal die schon im März verschobenen Eingriffe abgearbeitet habe. Es sei eine „schwierige ethische Frage“, welche Patienten noch länger auf einen dringenden Eingriff warten müssten, sagte der Vorstand Krankenversorgung der Charité Ulrich Frei.

Das größte Problem sieht er in fehlendem Pflegepersonal. „Das ist der Knackpunkt. Die Notlage wird noch dadurch verstärkt, dass die Bundesregierung seit August die vorgeschriebenen Untergrenzen für Pflegepersonal auf den Stationen wieder eingeführt hat“. Das führe zu einem Mangel an der Intensivmedizin. Hinzu komme eine Vielzahl von Infektionen bei Pflegepersonal, die wiederum eine Kette von Quarantäne-Fällen nach sich zögen. Der Vorstandsvorsitzende der Charité Heyo Kroemer sagte, die Aufnahmezahl steige stetig, er befinde sich in engem Austausch mit den Pariser Kliniken, wo die Lage sehr viel angespannter sei. In der Regel sei die Entwicklung in der französischen Hauptstadt etwa drei bis vier Wochen voraus.

Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Frankfurt Jürgen Graf pflichtete Frei bei und berichtete, in Hessen habe sich die Zahl der positiv Getesteten verdoppelt, in Frankfurt und Offenbach sei die Lage noch kritischer. Die Zahl der Intensivbetten sei nicht das Problem, wohl aber die betriebsfähige Zahl der Intensivbetten mit der entsprechenden Infrastruktur von Beatmungsgeräten und Personal. Dafür sei eine abermalige Konzentration auf Covid-Erkrankungen nötig. In Hessen koordiniere ein Planungsstab die stationäre Versorgung unter Leitung des hessischen Sozialministeriums, in Berlin ist dafür die Charité zuständig. Allein in den letzten beiden Wochen hätten sich doppelt so viele Pflegekräfte angesteckt wie in den vergangenen drei Monaten. Ohne das fehlende Personal seien die vorhandenen Betten aber nicht betriebsfähig.