Der Anspruch an die China-Strategie ist groß. „Wir stellen uns damit den Herausforderungen, die sich aus Chinas Verhalten der letzten zehn Jahre ergeben“, sagt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). „Und wir zeigen Wege und Instrumente auf, wie Deutschland im Herzen Europas mit China zusammenarbeiten kann, ohne unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, ohne unseren Wohlstand und unsere Partnerschaft mit anderen Ländern auf dieser Welt zu gefährden.“ Deutschland sei realistisch, aber nicht naiv. Ob die erste umfassende China-Strategie einer Bundesregierung diesem Anspruch gerecht werden kann, ist eine andere Frage.

Baerbock spricht am Donnerstag im Mercator Institut für Chinastudien über die China-Politik der Bundesregierung, nur wenige Minuten, nachdem das Kabinett die Strategie beschlossen hat. Ausgerechnet bei der Denkfabrik, die schon die Auswirkungen chinesischer Sanktionen zu spüren bekommen hat.

Mit dem Kabinettsbeschluss endet ein langes Ringen in der Koalition darum, wie scharf der Kurs sein wird, den man gegenüber China einschlagen will, wie konkret die Formulierungen sein sollen, an denen künftig die Ministerien ihr Handeln ausrichten. Und wie deutlich das Signal wird an die Unternehmen, ihre Risikorechnung für China zu überarbeiten – und nicht davon auszugehen, dass sie am Ende schon wieder gerettet werden. Denn nur so kann die angestrebte Verringerung der Risiken, das „De-Risking“ gelingen.

Kein zweites Mal könnten wir uns leisten, sagt Baerbock, „was wir uns leisten mussten durch den russischen Angriffskrieg“. Dass man gesamtgesellschaftlich über 200 Milliarden Euro habe aufwenden müssen, um sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien.

Habeck hätte sich deutlichere Worte gewünscht

China sei das Land, sagt Baerbock, dessen Entwicklung dieses Jahrhundert prägen werde. Wie schon bei der Nationalen Sicherheitsstrategie wird der altbekannte Dreiklang in der Beschreibung der Beziehungen zu China angeführt – Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale – und dieses Mal ausführlicher beschrieben, warum die Gewichtung sich hin zu Wettbewerber und Rivale verschiebt. So zeige sich, dass man „unterschiedliche Vorstellungen über die Prinzipien der internationalen Ordnung“ habe.

„Mit Sorge betrachtet die Bundesregierung Bestrebungen Chinas, die internationale Ordnung entlang der Interessen seines Einparteiensystems zu beeinflussen und dabei auch Grundfesten der regelbasierten Ordnung, wie beispielsweise die Stellung der Menschenrechte, zu relativieren.“ Im Gegensatz zur Sicherheitsstrategie wird auch Taiwan explizit erwähnt: „Eine Veränderung des Status quo in der Straße von Taiwan darf nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen“, heißt es, und: „Eine militärische Eskalation würde auch deutsche und europäische Interessen berühren.“

Federführend war wie schon bei der Nationalen Sicherheitsstrategie das Auswärtige Amt zuständig. Dieses Mal aber wurde die Arbeit zunächst nicht nur in kleineren Runden gemacht, sondern es wurden gleich alle Ministerien einbezogen. Ende vergangenen Jahres kursierte bereits ein erster Entwurf des Papiers. Die fertige Strategie ist nun mit 61 Seiten deutlich gestrafft, aber nicht unbedingt klarer. Wo es mit Einigkeit in der Bundesregierung schwierig war, werden die Sätze immer länger.