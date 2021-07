Fernbahn-Anschluss fehlt : Chemnitz, die abgehängte Stadt

Wenn Sebastian Drechsler dienstlich oder privat verreisen will, nimmt er fast immer das Auto. „Mir bleibt kaum etwas anderes übrig“, sagt der 30 Jahre alte Mann, der in Chemnitz als Gebietsleiter Ostdeutschland für ein mittelständisches Unternehmen arbeitet. „Wir sind hier abgehängt. Das sagt man immer so, aber hier ist es Realität: Wir sind abgeschnitten.“ Und zwar abgeschnitten vom Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB).

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Wüsste man es nicht besser, könnte man an einem normalen Wochentag glatt auf die Idee kommen, der Zugbetrieb auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof sei komplett eingestellt. Ein paar Menschen verteilen sich auf den Bahnsteigen, nur am Ausgang zur Stadt, wo die Regionalzüge aus dem Umland eintreffen und auch Straßenbahnen fahren, herrscht bisweilen Gedränge.