Die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, liegt bei 21,5 Prozent, wenn ein Kind mit einem alleinerziehenden Elternteil ohne Abitur aus dem untersten Einkommensviertel und mit Migrationshintergrund aufwächst. Bei 80,3 Prozent liegt die Wahrscheinlichkeit indessen, wenn das Kind mit zwei Elternteilen mit Abitur aus dem obersten Einkommensviertel und ohne Migrationshintergrund aufwächst. Eine Empfehlung für den Gymnasialbesuch ist selbst bei gleichen schulischen Leistungen bei Kindern aus bessergestellten Familien etwa 2,5-mal wahrscheinlicher als bei Kindern aus Arbeiterfamilien. Die Chance, das Abitur zu erreichen, ist bei Kindern mit Eltern aus dem obersten Fünftel der Einkommensverteilung 2,25-mal so hoch wie für Kinder aus dem untersten Fünftel.

Das geht aus dem neuen Chancenmonitor 2023 hervor, der am Dienstag in Berlin erstmals vom Verein BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ und dem Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlicht wurde. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sagte bei der Vorstellung: „Wir wollen das Aufstiegsversprechen in diesem Land erneuern.“ Sie kündigte abermals die „Bildungsmilliarde“ für das Startchancenprogramm an, das jede zehnte Problemschule unterstützen soll.

Die Kluft zwischen sozioökonomisch begünstigten Kindern und Kindern aus ärmeren Familien lasse sich schon in der frühkindlichen Bildung beobachten und setze sich dann auf allen weiteren Bildungsstufen sowie in außerschulischen Bereichen fort, stellt der Chancenmonitor fest. Die Autoren sind überzeugt, dass verschiedene Maßnahmen die Bildungschancen benachteiligter Kinder deutlich verbessern können. Das sei allerdings mit Förderprogrammen nach dem Gießkannenprinzip nicht möglich. Vielmehr geht es um eine gezielte Förderung benachteiligter Kinder.

Der Kita-Besuch ist unerlässlich

Besonders effektiv scheint die Förderung in der frühkindlichen Phase zu sein, wobei der Kita-Besuch unerlässlich ist. Neuere Forschungsergebnisse lassen darauf schließen, dass der Besuch einer Kita die Unterschiede in der Einschulungsreife zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund fast ganz ausgleichen kann. Trotz einer weitgehenden Beitragsfreiheit sind Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien in den Kitas unterrepräsentiert. Wenn Eltern gezielt bei der Kita-Bewerbung unterstützt werden, wird die Betreuung eher in Anspruch genommen. Es wäre politisch nützlich, den Besuch frühkindlicher Bildungseinrichtungen grundsätzlich kostenfrei anzubieten oder alle Kinder automatisch in einer Kita anzumelden. Eltern könnten dann nur in begründeten Ausnahmen eine Befreiung beantragen.

Für wirksam halten die Autoren zweitens eine gezielte Unterstützung der Eltern aus bildungsfernen Familien bei der Erziehung, um ein möglichst entwicklungsförderndes Umfeld zu schaffen. Konkret geht es um Hausbesuche von Hebammen und Sozialpädagogen bei sozioökonomisch schwachen und erstgebärenden Frauen, die bis zum zweiten Geburtstag des Kindes fortgesetzt werden. Mutter und Kind werden durch die Inanspruchnahme medizinischer Vorsorgeleistungen unterstützt, die Selbständigkeit der Familien wird verbessert. Betreuungsbesuche zuhause geben die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse der jeweiligen Familie einzugehen.

Eine weitere Möglichkeit, Chancenungerechtigkeit zu minimieren, sehen die Autoren darin, die besten Lehrer an Schulen mit vielen benachteiligten Kindern zu bringen. Allerdings müssen diese dann auch dort gehalten werden – finanzielle Anreize allein werden vermutlich nicht reichen, wirksamer scheint der Einsatz von Hilfskräften in den Klassenzimmern zu sein.

Nachhilfe und Mentoring-Programme

Als vierte Möglichkeit nennt der Chancenmonitor frühe und kostenfreie Nachhilfeprogramme für Kinder aus bildungsärmeren Verhältnissen. Zwei italienische Studien zeigen entsprechende Erfolge. Nachhilfe könnte auch online gut funktionieren, schreiben die Autoren unter Verweis auf ein virtuelles Programm während der Covid-19-Pandemie. Durch die virtuelle Durchführung und die Einbindung von Studenten sei das Programm sehr kostengünstig gewesen.

Außerdem behaupten die Autoren, zu denen auch Ludger Wößmann vom Ifo-Institut gehört, dass eine spätere Aufteilung möglicherweise ausgleichend auf Unterschiede wirke. In Berlin mit seiner sechsjährigen Grundschule ist davon nichts zu spüren. Es könnte aber auch sein, geben die Autoren selbst zu bedenken, dass die Entscheidung bei jüngeren Schülern auf fehleranfälligen Maßstäben beruhe.

Die Autoren fordern zudem Mentoring-Programme für Kinder aus sozioökonomisch schwachen Familien. Ein Beispiel dafür sei das deutsche Programm „Rock your life!“, das Jugendlichen in benachteiligten Stadtvierteln, die in der achten oder neunten Klasse sind, ehrenamtliche schulische Mentoren zur Seite stellt. Ein Jahr nach dem Start des Programms waren die Mathematiknoten der Jugendlichen deutlich besser, bei Geduld und Sozialkompetenz und bei der Zukunftsorientierung ergaben sich positive Tendenzen. „Mentoring-Programme scheinen also gerade dort zu wirken, wo familiäre Unterstützung nur eingeschränkt vorhanden ist“, schreiben die Autoren.

Der Chancenmonitor beruht auf vier Merkmalen, um den familiären Hintergrund der Kinder abzubilden: Es geht um den Bildungsstand der Eltern und deren Schulabschlüsse, um das monatliche Nettoeinkommen, einen möglichen Migrationshintergrund sowie den Alleinerziehendenstatus.