Grünen-Politiker : Wohnhaus von Özdemir mit Stein beworfen

Das Wohnhaus des Grünen-Politikers Cem Özdemir ist offenbar mit einem Steinwurf attackiert worden. Özdemir schrieb am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter: „Ein Stein wurde gegen unsere Haustür geworfen. Die Botschaft galt wohl mir.“ Der frühere Parteichef der Grünen kündigte an, sich nicht einschüchtern zu lassen. Er werde weiterhin „lautstark“ seine Stimme erheben.

Seit der Grünen-Politiker 1994 in den Bundestag einzog, wird er bedroht. Seitdem bekommt er Polizeischutz, abhängig von der aktuellen Gefährdungslage. Feinde hat Özdemir in ganz unterschiedlichen Lagern: Rechtsradikale, Linksradikale, PKK-Anhänger und nationalistische Türken. Die treten manchmal in Gestalt von Taxifahrern in sein Leben.

Einmal wurde es richtig gefährlich, erzählt Özdemir: Er habe seinen Kindern schon auf der Rückbank gesessen, als der türkischstämmige Taxifahrer ihn erkannt habe. Er habe Vollgas gegeben und dann ganz abrupt scharf abgebremst. Niemand sei verletzt worden, aber die Kinder hatten Angst. Die Tochter habe ihrem Bruder zugeflüstert: „Jetzt müssen wir ganz leise sein.“ Özdemir meldete den Vorfall der Taxizentrale, der Zulassungsstelle. Seitdem hat er VIP-Status, ihn holen nur ausgewählte Fahrer.

Kürzlich waren es wieder die Rechtsextremisten, die ihn bedroht haben – jedenfalls geht die Polizei davon aus. In der E-Mail, die an sein Büro geschickt wurde, heißt es: „Auch Sie linke Türkensau haben es nun auf unsere Todesliste geschafft, wir heißen Sie herzlich willkommen.“ Er stehe auf Platz eins der Liste. „Zurzeit sind wir am Planen wie und wann wie Sie hinrichten werden, bei der nächsten öffentlichen Kundgebung? Oder werden sie von uns vor ihrem Wohnort abgefangen?“ (sic!). Unterschrieben ist die E-Mail mit Atomwaffen Division Deutschland, einer aus Amerika stammenden rechtsextremistischen Gruppierung. Zuletzt wurden an der Frankfurter Universität, der Humboldt-Universität in Berlin und in der Kölner Keupstraße, einem NSU-Tatort, Flugblätter der Gruppe gefunden.