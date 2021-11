Cem Özdemir und die Partei : Grüne Kämpfe, grüne Ziele

Für die Grünen gibt es nach dem Liliputaneraufstand der Parteilinken gegen die Ministerpläne des Ultrarealos Cem Özdemir eine gute Nachricht und eine schlechte. Die schlechte: Der alte Flügelkrieg war wieder da. Die gute: Er war kurz, und es ist nicht einmal klar, ob es wirklich ein Flügelkrieg war. Als der Pulverdampf sich am Donnerstagabend nach einem Tag Heckengeballer verzogen hatte, standen die Rebellen da und hatten nichts erreicht. Özdemir war und blieb Minister in spe, auch wenn er jetzt das Agrarressort führen muss, das er partout nicht wollte. Es bleibt bei dem Eindruck, dass eine banale Personalintrige sich hier als Flügelkampf getarnt hat. Das zeigt sich schon daran, dass der linke Flügel der Grünen den Koalitionsvertrag der Ampel erstaunlich gefasst aufnimmt.

Die Spitze der Grünen Jugend, die sich als rebellisch sieht und es dann doch nicht immer ist, hat ihren Mitgliedern empfohlen, den Vertrag zu billigen. Auch die Basis „auf der Straße“ ist nicht gerade im Begriff, für den Sturm auf das grüne Hauptquartier am Berliner Platz vor dem Neuen Tor die Rammböcke in Stellung zu bringen. Fridays for Future ist zwar vor allem mit den Klimakapiteln der Koalitionsvereinbarung unzufrieden. In den Tweets der Bewegung firmiert die Ampel schon als #KlimakrisenKoalition. Aber Luisa Neubauer, die bekannteste deutsche Aktivistin der Szene, meint zugleich, man habe – trotz aller Mängel – mit dem Koalitionsvertrag „Unvorstellbares erkämpft“.

Können solche Intrigen in Zukunft vermieden werden?

Für die Grünen wird es jetzt darauf ankommen, ob es gelingt, Episoden wie die Özdemir-Intrige in Zukunft zu vermeiden. Denn sie haben zwar im Kampf gegen den Klimawandel, ihrem wichtigsten Ziel, ein paar entscheidende Bastionen in der neuen Bundesregierung gewonnen. Weil Robert Habeck Umwelt- und Wirtschaftsminister zugleich wird und weil Özdemir das Agrarressort übernimmt, können sie einige der klimaschädlichsten Branchen des Landes im Blick behalten: Stahl, Zement, Energie, Landwirtschaft.

Sie haben aber das Problem, dass der Koalitionsvertrag an einigen entscheidenden Punkten zwar Ziele vorgibt, aber noch keine konkreten Maßnahmen. Das gilt für die achtzig Prozent der Stromerzeugung, die bis 2030 nachhaltig werden sollen, das gilt für den Verkehr, der mit dem vorgesehenen CO2-Preis von 60 Euro pro Tonne sicher nicht so schnell klimaneutral wird, wie das nötig wäre, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Dass die Ampelpartner sich auf keinen höheren Preis geeinigt haben, liegt an ihrer Angst vor dem Bürgerzorn, denn ein höherer Preis für Kohlendioxid heißt teureres Benzin und teureres Heizöl.

Wenn hier getan werden soll, was für das Klima nötig ist, müssen vor allem FDP und SPD den Zorn ihrer Wähler fürchten. Wie genau Olaf Scholz deren Stimmung beobachtet, hat sich in der letzten Legislaturperiode gezeigt. Damals blockierte er die ersten Versuche von Umweltministerin Svenja Schulze, einen CO2-Preis einzuführen. Als die Boulevardpresse das Thema aufspießte und einen „Steuer-Hammer“ an die Wand malte, sagte das Finanzressort stopp.

Die Sache wird dadurch noch schwerer, dass die Grünen ihren Ampelpartnern nicht die Art von Kontrolle über die Klimapolitik abringen konnten, die sie gerne gehabt hätten. Bevor der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, hatten manche von ihnen gehofft, Habecks künftiges Superministerium für Klima und Wirtschaft würde, ähnlich wie das Finanzressort, das Recht bekommen, jeden Gesetzentwurf aus jedem anderen Haus schon vor der Einbringung ins Kabinett einem „Klimacheck“ zu unterwerfen. Manche hatten dieses gewünschte Privileg als vorgezogenes Vetorecht bezeichnet.

Jetzt kommt der Klimacheck zwar, aber er liegt nicht mehr bei einem grünen Superministerium, sondern jedes Haus ist gehalten, ihn selbst durchzuführen. Den Grünen bleibt damit als Eingriffsmöglichkeit nur noch die Generalklausel im Vertrag, der zufolge kein Partner den anderen überstimmen soll. Das ist aber etwas anderes als gewollt. Es gibt keine Vorabkontrolle von Gesetzen mehr, sondern nur noch die Möglichkeit, im Kabinett ein Veto einzulegen. So ein Veto aber ist in Koalitionskonflikten eine der schwersten denkbaren Waffen. Vielleicht nicht gerade die Atombombe, aber doch die Dicke Berta.

Deshalb werden die Grünen alle Geschlossenheit der Welt brauchen, um sich im Kampf um das 1,5-Grad-Ziel zu behaupten. Nur wer seine einige Truppe hinter sich hat, kann so einen Kampf gewinnen. Sonst gilt der Spruch von Antoine de Saint-Exupéry, der zuletzt auf der Klimakonferenz von Glasgow immer wieder zitiert worden ist: „Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch.“