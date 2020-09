Nach den Kommunalwahlen in NRW : CDU: „Herzkammer“ der Sozialdemokraten „gebrochen“

In der Hauptstadt bemüht sich die SPD-Spitze, ihre Wahlklatsche in NRW nicht zum Thema Nummer eins werden zu lassen. Die CDU tut sich mit der Nachbereitung zumindest etwas leichter.

Auftritt am Tag danach in Berlin: Norbert Walter-Borjans, Serpil Midyatli und Olaf Scholz Bild: dpa

So richtig gute Laune konnte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans am Montagvormittag vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin nicht ausstrahlen. Denn bei der Kommunalwahl in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen hat sich die SPD eine weitere Klatsche eingeholt: minus 7,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014. Walter-Borjans hatte die Aufgabe übernommen, das Ergebnis bei einem Kurzauftritt mit Ko-Parteichefin Saskia Esken, der stellvertretenden Vorsitzenden Serpil Midyatli und Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu kommentieren. Während Scholz zum Wahlergebnis gar nichts sagte, musste der Parteivorsitzende das Ergebnis bewerten, ohne es in Verbindung mit dem Kanzlerkandidaten zu bringen. Die dunkle Verlustzahl von mehr als sieben Prozentpunkten nahm Walter-Borjans auch erst gar nicht in den Mund, sondern erkannte sogar einen Silberstreif am Horizont der Sozialdemokratie. Die SPD sei schließlich zweitstärkste Kraft geworden bei den Wahlen am Sonntag. Und: „Das hätten viele nicht für möglich gehalten.“

Die Botschaft hieß also: Es hätte noch schlimmer kommen können im einst so roten NRW. Dort haben die Sozialdemokraten landesweit 24,3 Prozent geholt. Damit liegen sie genau zehn Prozentpunkte hinter dem Wahlsieger CDU und gute vier Punkte vor den Grünen, die mit Zugewinnen von mehr als acht Punkten sich als der eigentliche Gewinner fühlen können. Walter-Borjans machte indes seine eigene Rechnung auf. Im Vergleich zur Europawahl im Mai 2019, bei der die SPD in Nordrhein-Westfalen nur gut 19 Prozent erreicht hatte, sei das Ergebnis vom Sonntag „eine Trendwende“. Mit einem Ergebnis wie 2014, als die SPD die 30 Prozent noch klar überschritten hatte, habe die Partei diesmal nicht rechnen können, dafür sei „zu viel passiert“, so „Nowabo“, der sich die Details, die von Martin Schulz bis Andrea Nahles reichen, sparte. Er verhehle nicht, „dass die Verluste schmerzhaft sind“. Doch 3,2 Prozentpunkte weniger für die CDU seien „auch nicht der größte Erfolg“.

Laschet spürt „Rückenwind für den Kurs der Mitte“

Die SPD-Spitze versuchte zudem, das Wahlergebnis am Montag erst gar nicht zum Thema Nummer eins werden zu lassen. Das gelang, weil das Schicksal der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos nach dem Brand im Lager Moria von der SPD schon zuvor zum möglichen Streitthema in der Koalition erklärt worden war. Bevor Walter-Borjans auf die Kommunalwahlen einging, hatten deshalb schon Esken, Scholz und Midyatli zum Top-Thema Moria gesprochen. Sie forderten einen konkrete Lösung innerhalb von 48 Stunden, dann müsse klar sein, wie viele Flüchtlinge aus Lesbos Deutschland aufnehme. Die Forderung nach einer hohen vierstelligen Zahl, die Esken am Vortag erhoben hatte, wurde zwar nicht wiederholt. Doch Scholz sagte, es gehe um einen „substantiellen Beitrag“, der der Einwohnerzahl und Größe Deutschlands entspreche.

Die CDU tat sich etwas leichter damit, das Ergebnis der Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland bundespolitisch einzuordnen. Immerhin ist sie Wahlsiegerin, wenn auch mit einem historisch schlechten Ergebnis. Ministerpräsident Armin Laschet sprach in Berlin, wo sich das Präsidium der Bundespartei seit Monaten erstmals wieder persönlich und nicht im Videoformat traf, von „Rückenwind für den Kurs der Mitte“ in der Pandemie. Im Kampf gegen Corona war er zwar vom Kurs Bundeskanzlerin Angela Merkels abgewichen, indem er für schnellere Lockerungen eintrat. In der Flüchtlingspolitik, die vor allem durch den Brand im griechischen Lager Moria in jüngster Zeit wieder erhebliches Gewicht in der öffentlichen Debatte gewinnt, stand er jedoch eng an Merkels Seite. Nachdem der Asylstreit in der Union durch ein Beidrehen der CSU im Wesentlichen beigelegt ist, kann Laschet zumindest hoffen, auch für seine Unterstützung Merkels belohnt worden zu sein.

Laschet mag sich in seinem Kurs in der Flüchtlingspolitik auch deswegen bestätigt fühlen, weil die Grünen als Partei mit der großzügigsten Asylpolitik zwar nur den dritten Platz bei der Kommunalwahl belegt, aber die spektakulärsten Zuwächse zu verzeichnen haben. Wenngleich auch die CDU in manchen Großstädten Nordrhein-Westfalens überraschend erfolgreich war, so zeigt sich doch vor allem hier das neue Gewicht der Grünen. Laschets Konkurrenten im Rennen um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, setzten dann auch hier mit ihrer Kritik an. Merz wies auf die Verluste der CDU und die Verschiebung zu den Grünen vor allem in den Städten hin. Röttgen verwies auf Verluste seiner Partei bei jungen Wählern und in Universitätsstädten.

Generalsekretär Paul Ziemiak sagte nach den Sitzungen von Präsidium und Vorstand erst einmal, dass seine Partei die Wahl gewonnen habe. Mit einem Seitenhieb auf die SPD äußerte Zemiak, dass man die „Herzkammer“ der Sozialdemokraten „gebrochen“ habe. Und die Grünen? Man habe mal stärkere und mal schwächere Kandidaten der Grünen gesehen. „Bedauerlicherweise“ habe die CDU in den jüngeren Wählergruppen weniger Zustimmung als bei den älteren. Das sei allerdings bei vorangegangenen Wahlen auch schon so gewesen. Wenn man die eigene Politik erkläre, komme das jedoch an. „Wir haben noch einiges vor uns, gerade bei Jüngeren“, schloss Ziemiak seine Bewertung der Wahl ab.