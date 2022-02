Zukunft der CDU : Die Sache mit dem C

Friedrich Merz, aufgenommen beim 32. Bundesparteitag der CDU in Leipzig am 22. November 2019 Bild: Imago

Groß war die Empörung über die Streichung des C im Parteinamen, die in der Analyse einer Expertenkommission zur Niederlage der Union bei der letzten Bundestagswahl gefordert worden sein soll. Um es klarzustellen: Ich habe nicht vorgeschlagen, das C abzuschaffen, sondern darüber nachzudenken, ob es noch zeitgemäß ist – und wenn ja: es reflektiert zu verwenden, statt es nur zu beschwören.

Die darauffolgende, von offenkundig vorsätzlichen und gar nicht so christlichen Missverständnissen geprägte Debatte hat gezeigt, wie notwendig dies ist. Wenn es hieß, das C stehe für ein „Aufstiegsversprechen“, so war Sozialaufstieg durch Bildung zwar tatsächlich ein Kernanliegen christdemokratischer Bildungspolitik vor allem in der alten Bundesrepublik. Er war aber ebenso ein traditionelles sozialdemokratisches Ideal – und ursprünglich ein zutiefst bürgerliches, kein genuin christliches Konzept.