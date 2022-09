Parteitag in Hannover : CDU will Gaspreis deckeln

Der CDU-Parteitag in Hannover am Freitag Bild: dpa

Die Delegierten des CDU-Bundesparteitages haben am Freitagnachmittag ausführlich einen Entschließungsantrag zur Energiepolitik erörtert und dann beschlossen. Die CDU schlägt vor, den Preis für Gas bis zu einer bestimmten Verbrauchsmenge preislich zu deckeln. Als Gas-Grundbedarf sollen 75 Prozent des Vorjahresverbrauches gelten und hierfür ein Preis von 12 Cent je Kilowattstunde garantiert werden. Das würde, so die CDU, Sparanreize mit erträglichen Preisen kombinieren.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Die Delegierten des Parteitages in Hannover kritisierten durchgängig die Versorgungspolitik der rot-grün-gelben Bundesregierung als unvernünftig, ideologisch und teuer für die Verbraucher. Der stellvertretende Parteivorsitzende Jens Spahn sagte, die Wirtschaftsminister miete für hohe Summen schwimmende Ölkraftwerke, nur um auf den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke zu verzichten. Ein Delegierter aus Brandenburg machte darauf aufmerksam, dass es für die Ölraffinerie im östlichen Schwedt kein Öl mehr geben könnte. Andere, wie etwa der CDU-Landesvorsitzende von Niedersachsen, Bernd Althusmann, hielten der Ampel-Regierung vor, sie kümmere sich nicht um die mittelständischen Unternehmen, nicht um Handwerksbetriebe und Bäcker, sondern lediglich um die energieintensive Großindustrie.

Die CDU wendet sich in ihrem energiepolitischen Leitantrag abermals gegen die Gasumlage, die den Kilowattpreis abermals erhöht, um Unternehmen von höheren Beschaffungskosten zu entlasten. Im Antrag heißt es dazu: „Sie belastet unverhältnismäßig private Haushalte und Unternehmen in einer finanziell ohnehin schon angespannten Lage, während auch Konzerne mit Milliardengewinnen profitieren“, heißt es in dem Antrag zur Begründung. Stattdessen sollten insolvenzgefährdete Gasimporteure gezielt unterstützt werden, sofern dies für die Versorgungssicherheit notwendig sei. Und: Unterstützte Unternehmen sollen das Geld zurückzahlen, wenn es ihnen mittelfristig finanziell besser geht.

Der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann warb in einem umweltpolitischen Redebeitrag dafür, die CO2-Bepreisung unbedingt beizubehalten, China steigere seine in Jahresfrist Emissionen in Größenordnungen, die dem deutschen Gesamtausstoß entsprächen. Das müsse man, so Linnemann, begrenzen. Der Antrag warb zudem dafür Haushalte mit geringeren Einkommen mit einer 1000-Euro-Energiepauschale zu unterstützen. Die geplant 300-Euro-Entlastung für alles Haushalte sei für die Geringverdienenden zu niedrig. Für die nächsten sechs Monate wird außerdem ein Kündigungsmoratorium für alle privaten Strom- und Gaslieferverträge verlangt.