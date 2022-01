Briefwahl CDU-Vorstand : Merz verbessert Ergebnis leicht

Der designierte CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz und der designierte CDU-Generalsekretär Mario Czaja haben bei der Briefwahl der 1001 Delegierten des Digitalen Parteitags ihr Ergebnis noch einmal verbessen können. Auf Merz entfielen bei der Abstimmung, die das Ergebnis der Online-Abstimmung vom vorvergangenen Wochenende formell zu bestätigen hatte, 95,33 Prozent der Stimmen (zuvor 94,62 Prozent). Czaja erhielt 94,24 Prozent (zuvor 92,89 Prozent).

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik





Den Trend zum besseren Ergebnis setzte sich auch bei den Ergebnissen des übrigen Parteivorstands fort. Unter den stellvertretenden Vorsitzenden erzielte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das beste Ergebnis mit 94,10 Prozent (zuvor 92,65 Prozent) und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien mit 74,50 Prozent das schwächste (zuvor 70,83 Prozent). Unter den sieben weiteren Mitgliedern des Präsidiums kam der bislang Bestplatzierte, Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, auf 89,84 Prozent (zuvor 83,66 Prozent), der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, beim Digitalen Parteitag mit 60,21 Prozent das Schlusslicht unter den gewählten des Präsidiums, erhielt bei der Briefwahl nun 70,09 Prozent.

Die deutlichsten Unterschiede wurden bei den Ergebnissen der 26 Beisitzer sichtbar. Hier war im Vorfeld des Digitalen Parteitags die größte Konkurrenz zu verzeichnen gewesen, immerhin hatten sich 38 Kandidaten auf die 24 Posten beworben. Vor allem die weiter hinten Platzierten konnte regelrechte Zuwachssprünge verzeichnen. Thomas Bareiß etwa, auf dem Digitalen Parteitag mit 53,9 Prozent nur knapp zum Beisitzer gewählt, erhielt nun bei der schriftlichen Wahl 82,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Serap Güler, die bei der Online-Wahl mit 62,33 Prozent der Stimmen gewählt wurde, ist nun das Schlusslicht – mit 76,9 Prozent. Das beste Ergebnis der Beisitzer bestätigte Joe Chialo – mit nun 94,71 Prozent der Stimmen statt 83,13 Prozent, die er auf dem Digitalen Parteitag erhalten hatte.

Die Wahlbeteiligung bei der Briefwahl lag bei 90 Prozent. Dies sei „eine sehr erfreulich hohe Zahl“, sagte der scheidende CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bei der Vorstellung der Ergebnisse am Montag im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Das Frauen-Quorum sei erreicht worden, eine Nachwahl sei nicht nötig. Damit kann die neue CDU-Führung pünktlich am morgigen Dienstag ihre Arbeit aufnehmen.

Friedrich Merz zeigte sich mit dem Ergebnis im Anschluss an die Bekanntgabe an der Seite von Mario Czaja zufrieden; auch wenn, wie Merz sagte, die Freude „beeinträchtigt und getrübt“ sei, angesichts der Nachrichten über den Tod zweier Polizeibeamter in Rheinland-Pfalz. Merz sprach den Familien und Kollegen der Getöteten sein Beileid und Mitgefühl aus. Er dankte auch der Polizei, die täglich ihren Dienst für die Menschen in Deutschland tue. „Und wie wir in diesen Momenten feststellen müssen, ist dieser Dienst nicht ohne Gefahr.“